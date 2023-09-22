Накопительный эффект: эта привычка в молодости улучшит здоровье сердца после сорока

Разница может показаться не слишком значительной, однако предыдущие исследования показали: изменение даже на 1 удар в минуту уже связан с более высоким риском преждевременной смерти.

Низкая частота сокращений сердца в состоянии покоя указывает, что ваше сердце работает эффективно — так, как и должно.