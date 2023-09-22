Накопительный эффект: эта привычка в молодости улучшит здоровье сердца после сорока

Ученые и врачи не перестают твердить о пользе спорта для здоровья. Последние данные гласят: активные тренировки не просто укрепляют ваш организм здесь и сейчас, но и могут сыграть вам на руку в отдаленной перспективе.
Так, австралийские исследователи выяснили: женщины, которые занимаются спортом в молодом возрасте, на пенсии смогут похвастаться отменным здоровьем сердца.
Суть исследования
Ученые Университета Квинсленда проанализировали данные 479 женщин, которые рассказывали об уровне физической активности каждые три года в возрасте от 20 до 40 лет.
Как отмечает доктор Грегор Ивен Мильке, команда исследователей хотела понять, способны ли женщины с помощью тренировок и активности улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы в перспективе. Результаты работы были опубликованы в издании Journal of Physical Activity and Health.
Выяснилось, что у 40-летних женщин, которые были наиболее активными в молодом возрасте, частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем составляла около 72 ударов в минуту. Показатель у участниц эксперимента, не занимавшихся спортом в молодости, был примерно 78 ударов в минуту.
Разница может показаться не слишком значительной, однако предыдущие исследования показали: изменение даже на 1 удар в минуту уже связан с более высоким риском преждевременной смерти.
Низкая частота сокращений сердца в состоянии покоя указывает, что ваше сердце работает эффективно — так, как и должно.
Почему женщинам особенно нужен спорт
Исследование в очередной раз показало, насколько важно женщинам в период до наступления менопаузы заниматься спортом. Каждый раз, когда молодая девушка идет на тренировку, она вкладывается в свое будущее здоровье. Для женщин спорт особенно важен, так как беременность и материнство могут повлиять на уровень физической активности и на все здоровье в целом, пишет издание
Кстати
Умом мы все понимаем, что спорт — неотъемлемая часть здорового образа жизни. Но что делать тем, кто его совсем не любит? Неужели придется всю жизнь заставлять себя ходить на тренировки?
Один из самых простых способов добавить в свою жизнь больше активности тем, кто не очень-то любит фитнес-залы, — постараться побольше ходить пешком. Заведите привычку отказываться от общественного транспорта и машины по возможности и гуляйте в выходные вместо отдыха на диване. Особой физической подготовки или специальных аксессуаров ходьба не требует, так что есть все причины заняться ею уже сейчас.
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