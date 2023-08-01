Сила мысли и «стул» у стены: способы тренировать свое тело, не занимаясь при этом спортом

Вы наверняка слышали много о пользе спорта для здоровья. Да и стройное, рельефное тело — мечта многих. Казалось бы, все просто: иди и бегай, выполняй упражнения. Однако люди обожают искать простые пути и обходные решения. Поэтому вот несколько интересных способов заниматься спортом по-хитрому и тренироваться без упражнений.
Думай и качайся
Мысли о том, как вы занимаетесь спортом, на самом деле тоже могут приносить результат. Звучит фантастически, но это правда. Несколько лет назад Нортгемптонский университет проводил эксперимент: группу людей попросили по 15 минут в день 5 дней в неделю воображать, как максимально сильно они сокращают икроножные мышцы, но не делая этого на самом деле.
Четыре недели испытуемые продолжали выполнять это мыслительное упражнение. Несмотря на то что физической активности в этот период в их жизни больше не стало, икроножные мышцы участников эксперимента оказались в итоге в среднем на 8% сильнее, а у одного парня сила увеличилась на 34%.
Обольщаться не стоит: одной силой мысли кубики на животе не накачаешь. Зато эта особенность нашего организма помогает восстанавливаться людям после серьезных травм и болезней.
Бег за рабочим столом
У вас вечно не хватает времени на пробежку? Японские исследователи создали стул, который поднимает человека дважды в секунду, имитируя движения при беге трусцой. Есть данные, что такое приспособление помогает улучшать артериальное давление.
Конечно, вряд ли вы купите себе такой стул. Однако можно попробовать во время работы за компьютером или просмотра телевизора немного покачиваться вверх и вниз.
Уборка вместо фитнес-зала
Обычные рутинные дела по дому мы не воспринимаем как физическое упражнение. А между тем пылесосить и мыть посуду нужно даже тем, кто терпеть не может спорт. Исследование психологов из Гарвардского университета показало: если рассматривать уборку как тренировку, ваше тело будет воспринимать ее именно так.
В рамках исследования ученые опросили 84 горничных. Никто из них не считал себя активным или особенно здоровым, хотя уровень их нагрузки соответствовал рекомендованному. Половина группы узнала об этом, остальные — нет.
Месяц спустя повторные тесты показали: горничные, которым сказали, что их работа делает их здоровыми, похудели, а их показатели здоровья улучшились.
«Стул» и планка
Ненавидите активно двигаться? Попробуйте обратить внимание на статичные упражнения. Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало: упражнения вроде приседания у стены или планки помогают снизить кровяное давление даже больше, чем аэробика.
Дело в том, что после того, как ваши мышцы расслабляются, к ним резко приливает кровь. Если планка и «стул» для вас слишком сложны, можно попробовать просто сжимать и расслаблять икроножные мышцы, пишет издание