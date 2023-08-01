Сила мысли и «стул» у стены: способы тренировать свое тело, не занимаясь при этом спортом

Мысли о том, как вы занимаетесь спортом, на самом деле тоже могут приносить результат. Звучит фантастически, но это правда. Несколько лет назад Нортгемптонский университет проводил эксперимент: группу людей попросили по 15 минут в день 5 дней в неделю воображать, как максимально сильно они сокращают икроножные мышцы, но не делая этого на самом деле.