Упал, очнулся, гипс: врачи о том, как быстро и правильно восстановиться после травмы

Какие технологии сегодня используются для предотвращения последствий травм и можно ли их в принципе избежать, рассказали участники круглого стола «Доктора Питера».
«У него не закрытый, а открытый перелом»
Фраза из известного советского кинофильма наглядно демонстрирует страх, который испытывают люди при мыслях о переломах. Вообще, переломы костей — одна из самых распространенных травм наряду с различными видами вывихов и растяжений, а также сотрясениями мозга, рассказал Сергей Стройков, основатель компании «АСВОМЕД».
предприниматель, основатель компании «АСВОМЕД»Карточка эксперта
— Люди получают эти травмы в дорожно-транспортных происшествиях, в быту, на производстве, во время занятий спортом, особенно если это экстремальные виды, — добавил Сергей Стройков.
Врач физической и реабилитационной медицины, невролог реабилитационного центра «Спутник в Комарово» Екатерина Вязгина говорит, что чаще в практике встречаются травмы, связанные с падениями.
Врач физической и реабилитационной медицины, невролог реабилитационного центра «Спутник в Комарово»Карточка эксперта
— Ситуации могут быть самые разные: от связанных со снижением концентрации внимания у самого человека — скажем, отвлекли или оступился — до обусловленных внешними факторами: плохим освещением или неисправностью технических средств, — поясняет Екатерина Вязгина. — Так или иначе, любые из этих травм могут приводить к переломам или ушибам, могут требовать хирургического лечения, а иногда — установки металлических конструкций или даже замены суставов.
По его словам, одна из наиболее распространенных травм, которая требует в дальнейшем реабилитации, — перелом шейки бедра с последующим эндопротезированием всего сустава или установкой металлоконструкции без замены сустава.
Не упустить время
Время восстановления после травм в первую очередь зависит от их характера и тяжести.
— После тяжелых травм, таких как переломы костей и сотрясения мозга, восстановление может занять месяцы и даже годы, — комментирует Сергей Стройков.
Также, по его словам, на скорость восстановления влияет и ряд других факторов:
возраст человека: чем старше, тем восстановительные функции организма слабее;
общее состояние здоровья;
гормональный фон;
наличие сопутствующих или хронических заболеваний, влияющих на общее состояние человека;
правильно подобранная программа реабилитации;
правильно подобранный медикаментозный курс;
мотивация человека в процессе реабилитации.
Реабилитация часто начинается уже с первых дней после травмы или операции, рассказывает Екатерина Вязгина. Продолжительность лечения и уровень нагрузки подбираются в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, какая операция была выполнена, от характера патологии, возраста пациента, сопутствующих проблем.
— Чем раньше может быть начата реабилитация, тем лучше будет результат, тем быстрее пойдет процесс восстановления, — отмечает она. — К сожалению, сроки не всегда удается сократить. Например, сочетание травм нескольких локализаций усложняет и замедляет общий процесс восстановления. Удлиняет срок реабилитации также наличие последующих травм — то есть травмы после травмы. Именно поэтому так важно уделять внимание профилактике повторных падений в восстановительном периоде, улучшать баланс и координацию.
Иногда, по словам Екатерины Вязгиной, даже единственная травма может иметь тяжелые последствия, если ее получил пациент с выраженным сопутствующим заболеванием, скажем, с избыточным весом или сахарным диабетом. Это может в несколько раз увеличить время восстановления — например, при переломе.
Физкультура и массаж
Для восстановления функций поврежденных органов и систем необходима реабилитация.
По словам Сергея Стройкова, в комплекс мероприятий, которые помогают в этом, входят:
Лечебная физкультура и массаж;
Физиотерапия;
Фармакотерапия (лечение лекарственными препаратами);
Психологическая помощь.
Реабилитация требует индивидуального подхода.
— Наиболее эффективными будут занятия с физическим терапевтом, который учтет особенности пациента, его возможную исходную подготовку, особенности травмы, а также рекомендации врача относительно имеющихся отеков или свежих ран, послеоперационных швов, — объясняет Екатерина Вязгина. — Особого внимания после травм, связанных с падением, требует работа с балансом и координацией. Это поможет предотвратить повторные падения, которые могут осложнить процесс восстановления.
Также можно использовать дополнительные методы: гидрокинезотерапию или, в более привычном варианте, бассейн.
Кроме индивидуальной работы с физическим терапевтом в зале или бассейне могут применяться методы механотерапии, которые очень постепенно будут увеличивать нагрузку на пациента, увеличивать угол сгибания в поврежденной конечности, а также способствовать уменьшению отеков и решению других послеоперационных проблем. Для сокращения сроков реабилитации и повышения ее эффективности проводятся физиопроцедуры с противоотечным и обезболивающим эффектом, добавила Екатерина Вязгина.
Новые технологии
Спектр проблем, возникающих в процессе реабилитации после травмы, довольно широк, поэтому технологии могут быть весьма разнообразными.
— Есть системы с биологической обратной связью, есть системы разгрузки веса пациента для уменьшения нагрузки на оперированную конечность, есть возможность применения компьютерных технологий для работы с балансом и координацией для снижения риска последующих травм и падений, — описала спектр возможностей Екатерина Вязгина. — Также мы в центре «Спутник в Комарово» используем реабилитационный бассейн с подъемным дном для того, чтобы пациенты в состоянии разной степени тяжести могли уже в раннем периоде посетить бассейн и получить процедуру гидрокинезотерапии.
— Современные технические решения существенно помогают на всех этапах реабилитации, сопровождая лечебную физкультуру, где позволяют пациенту безопасно и часто изолированно выполнять специфические упражнения, а также разгрузить врача, позволив ему вести одновременно больше пациентов, — добавил Сергей Стройков. — В физиотерапии современное оборудование буквально творит чудеса и часто позволяет пройти процесс восстановления без хирургического вмешательства. Такие процедуры, как электротерапия, ударно-волновая терапия, высокоинтенсивная лазерная терапия, магнитная стимуляция — это сегодня необходимый набор современных реабилитологов.
Он рассказал о технологиях, которые применяются в медицине для реабилитации:
Роботизированная реабилитация, где умные программы с датчиками обратной связи полностью контролируют движения пациентов и помогают тренировке приводными моторами. Это позволяет правильно распределять нагрузку и избегать перетренированности и дополнительных травм.
Виртуальная реальность позволяет достичь результатов в мотивации пациента при тренировочном процессе и при сопутствующих психологических проблемах.
Технологии нейро-реабилитации применяются для восстановления двигательных функций после инсультов и травм с повреждением центральной и периферической нервной системы.
Печальные последствия
Если надеяться на то, что «само заживет», могут возникнуть серьезные проблемы впоследствии.
— Без реабилитации после травмы могут сохраняться, например, такие проблемы, как хронический болевой синдром, — объясняет Екатерина Вязгина. — Он может сильно менять жизнь пациента, приводя к формированию депрессивного фона. Может измениться походка, формироваться контрактуры, движения в конечностях могут быть ограничены.
— Если не проходить реабилитацию после травм, могут возникнуть различные последствия: нарушения двигательной функции, нарушения психического здоровья, хроническая боль и даже инвалидность, — соглашается Сергей Стройков.
Ограничение подвижности пациента после травмы может привести к прогрессированию хронических заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, подчеркнула Екатерина Вязгина и добавила: «Вместе с ними могут прогрессировать даже неочевидные проблемы с суставами. В частности, если у пациента был артроз обоих тазобедренных суставов, то после замены одного из них при отсутствии реабилитации второй сустав будет быстрее разрушаться и, в свою очередь, тоже потребует оперативного вмешательства».
Чем старше человек, тем меньше он может полагаться на собственные восстановительные функции, напоминает Сергей Стройков. Но и молодым также стоит прибегать к реабилитации и обязательно при помощи квалифицированного специалиста.
— Реабилитационный процесс не только влияет на скорость восстановления, но и позволяет избежать хронических болезненных состояний, неправильного восстановления функций, — пояснил он. — Например, может появиться хромота, сниженный диапазон движений, изменение центральной точки опоры и в целом биомеханики ходьбы. Это в дальнейшем может привести к другим проблемам и травмам.
Лучше без травм
В идеальном варианте хотелось бы обойтись вообще без травм. По крайней мере, некоторые из них точно можно предотвратить, считает Сергей Стройков, если соблюдать определенные правила и рекомендации, среди которых:
Соблюдение правил дорожного движения;
Использование средств защиты при занятии спортом;
Разминка перед любой физической нагрузкой (спорт, перенос тяжелых предметов и т. д.);
Осмотр и устранение опасных участков на производстве;
Соблюдение техники безопасности на работе;
Соблюдение мер предосторожности в быту;
Наблюдения за своим организмом.
Екатерина Вязгина говорит, что возможна первичная профилактика падений.
— На это направлена отдельная часть индивидуального занятия с физическим инструктором, — рассказывает она. — Наши специалисты также уделяют внимание обстановке вокруг пациента, окружающей среде. Эргоспециалист, или специалист по бытовой адаптации, составляет рекомендации для пациента и его близких, на что нужно обратить внимание и что изменить в конкретных помещениях. Скажем, в этой зоне нужно улучшить освещение, в другой зоне — убрать провода или избавиться от порогов, которые тоже могут привести к падению.
По ее словам, если у близкого человека становится заметна неуверенность в походке, движениях, если у него уже были травмы, связанные с падением, это, скорее всего, свидетельствует о высоком риске, а значит есть повод обратиться к специалистам, чтобы улучшить баланс и координацию и предотвратить возможную травму. Даже если таких проблем еще не было, имеет смысл обучить человека страховать себя, что в будущем поможет избежать многих трудностей.
— Зачастую травмы не появляются на пустом месте. Их предвестником могут быть перегруженные мышцы, перенесенные заболевания, нестабильное психическое состояние, — дополнил Сергей Стройков. — Полноценный сон, правильное питание, регулярная зарядка и обращения к доктору с даже, казалось бы, незначительными проблемами позволят снизить риск получения травм.