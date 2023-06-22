Упал, очнулся, гипс: врачи о том, как быстро и правильно восстановиться после травмы

— На это направлена отдельная часть индивидуального занятия с физическим инструктором, — рассказывает она. — Наши специалисты также уделяют внимание обстановке вокруг пациента, окружающей среде. Эргоспециалист, или специалист по бытовой адаптации, составляет рекомендации для пациента и его близких, на что нужно обратить внимание и что изменить в конкретных помещениях. Скажем, в этой зоне нужно улучшить освещение, в другой зоне — убрать провода или избавиться от порогов, которые тоже могут привести к падению.