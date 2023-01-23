В этом году зима в России довольно переменчива: то аномальное тепло, то жесткие морозы. Все это идеальные условия для гололеда. Одно неловкое движение — и обычный выход на улицу заканчивается визитом в травмпункт.
А что делать, если вы умудрились приземлиться прямо на мягкое место и теперь чувствуете весьма неприятные ощущения внизу спины? Какие последствия неудачного падения могут быть для копчика? Объясняет врач-ортопед-травматолог Алишер Зохиров.
Врач-травматолог-ортопед «СМ-Клиника»
Когда пора бежать к врачу
Зимой значительно повышается частота травм копчика. Чаще всего это происходит при падении и прямом ударе в область копчика. Если произошла травма в области крестца и копчика, появились боли или кровоподтек, то следует незамедлительно обратиться к врачу-травматологу-ортопеду.
От ушиба до перелома
Травмы копчика можно разделить на 3 основные группы:
ушиб копчика и окружающих его тканей;
вывих и подвывих (бывает передним и задним);
переломы.
Ушиб, вывих, перелом, трещина (незавершенный перелом, перелом без смещения) при данной локализации травмы отличить между собой почти невозможно. Это связано с тем, что из 5 достоверных признаков перелома, которые свойственны трубчатым костям — выстояние отломков и раны, деформация конечности, укорочение ее длины (реже — удлинение), костный хруст (крепитация), патологическая подвижность, — практически ни один не встречается при травме копчика.
Это обусловлено его анатомией и локализацией: он имеет небольшой размер, состоит из 1–5 небольшого размера позвонков, сросшихся между собой, окружен мягкими тканями, что ограничивает его подвижность при вывихе или переломе. Крайне редко при переломе или вывихе можно определить вручную его подвижность.
Симптомы
Боль. Даже при ушибе очень выражена. Усиливается при ходьбе или попытке сменить позу, а также в моменты смеха, чихания, кашля.
Изменение походки — ходьба мелкими шагами.
Боли, отдающие в ноги и неясной локализации.
Гематомы, синяки и отеки.
При травмировании копчиковой области возможно ухудшение общего состояния, появление головных болей, тошноты как признака мозгового сотрясения.
Как правило, пострадавшие не спешат обращаться в медицинские учреждения, надеясь на самоизлечение.
Диагностика и лечение
Если произошла травма в области копчика, появилась боль и/или кровоподтек, то не рекомендуется присаживаться с опорой на копчик. Получившему ушиб необходимо оказать помощь — уложить его на живот и наложить холодный компресс на поврежденное место.
Необходимо обратиться на прием к травматологу-ортопеду для осмотра и назначения обследования и дальнейшего лечения. Основными методами диагностики являются рентгенография и компьютерная томография. Второй метод более информативен, не требует подготовки кишечника к исследованию.
Врач-травматолог проводит внешний осмотр, пальпирует беспокоящий участок, проверяет рефлексы, амплитуду движений и условия возникновения наиболее сильной боли.
Ушиб копчика лечится прежде всего покоем. Следует избегать горячих ванн. Очень полезно обзавестись ортопедической подушкой. Для профилактики запоров и чрезмерного напряжения при дефекации рекомендуется избегать крепящих продуктов в период восстановления.
Если лечение среднестатистического ушиба занимает около полумесяца, то восстановление при переломе способно затянуться на полгода, и это при отсутствии смещения и осложнений.
Специального лечения ушиба копчика не существует. Чаще всего симптомы постепенно уходят сами.
Для облегчения страданий назначаются противовоспалительные и обезболивающие препараты:
мази, гели — если кожа не повреждена;
таблетки;
свечи, микроклизмы.
Важно, чтобы мазь и другие медикаменты были прописаны именно специалистом с учетом состояния поврежденной части тела.
Охлаждающие примочки необходимы, если образовался отек мягких тканей, тогда как кровоподтеки требуют комфортного согревания. Народные средства занимают не последнее место при выхаживании пациента с травмой копчика. Легкая физическая нагрузка, в том числе оздоровительная, разрешена уже через неделю после травмы.
При переломе срок лечения больше на 2–4 недели, чем при ушибе, и составляет 4–6 недель, дополнительно можно пользоваться фиксирующим корсетом. В дальнейшем важно проконтролировать правильность срастания участков копчика. Сроки, на которых проводится контроль, устанавливает врач.
Если выявляется неврологическая симптоматика (снижение чувствительности, нарушение походки), то необходимо обратиться к неврологу.
В случае неспецифических осложнений больного направляют к специалистам иных направлений: проктологу, урологу, гинекологу и другим.
В исключительных ситуациях необходимо оперативное вмешательство:
ранение близлежащих органов;
образование осколков и сдвигов;
обширное внутреннее кровоизлияние;
неправильное сращение после перелома.