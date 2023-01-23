В этом году зима в России довольно переменчива: то аномальное тепло, то жесткие морозы. Все это идеальные условия для гололеда. Одно неловкое движение — и обычный выход на улицу заканчивается визитом в травмпункт.

А что делать, если вы умудрились приземлиться прямо на мягкое место и теперь чувствуете весьма неприятные ощущения внизу спины? Какие последствия неудачного падения могут быть для копчика? Объясняет врач-ортопед-травматолог Алишер Зохиров.