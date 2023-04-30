Травматолог Гиниятов объяснил, когда точно надо к врачу при растяжении связок

Травмированной ноге или руке нужен покой — в таком положении, чтобы поврежденная область была выше уровня сердца. Приподнимайте ногу или руку во время отдыха. Возможно, вам придется лечь, чтобы поднять ногу выше уровня сердца.

Старайтесь как можно меньше двигать пораженным суставом, чтобы не усиливать повреждение связок.

Использование давящей, фиксирующей повязки помогает предотвратить или уменьшить отек. Используйте эластичный бинт (или обычный) и замотайте поврежденную область, не натягивая его так, чтобы перекрыть кровоснабжение.

Приложите лед сразу же после травмы, чтобы уменьшить воспаление, которое вызывает боль и замедляет заживление. Накройте поврежденный участок пакетом со льдом, завернутым в тонкое полотенце, примерно на 15-20 минут, повторяйте аппликации 3-4 раза в день.