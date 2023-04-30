Травматолог Гиниятов объяснил, когда точно надо к врачу при растяжении связок

Если вы растянули лодыжку, вы знаете, что такое сильная боль. Но, может, то, что вы считаете растяжением связок, на самом деле более серьезная травма — надрыв или, возможно, даже разрыв связок.
Выраженность и длительность боли в каждом случае может быть практически одинаковой. Поэтому зачастую единственный способ узнать, что произошло со связками, — это обратиться к врачу. Подробнее о проблеме рассказал травматолог.
Растяжение связок: в чем особенность
«Растяжения и другие травмы связок — это механическое повреждение тканей, фиксирующих сустав, — объяснил „Доктору Питеру“ врач-травматолог Анвар Гиниятов. — Связки стабилизируют и поддерживают суставы организма. Например, связки в колене соединяют верхнюю часть ноги с нижней ее частью. Это позволяет нам ходить и бегать».
Растяжение связок может произойти при падении, повороте, аномальном движении в суставе или ударе по нему. В этом случае сустав перенапрягается, перерастягивает или даже разрывает поддерживающие связки. Чаще всего травмируется лодыжка, уточняет врач.
При легком растяжении связка растягивается, но сустав остается устойчивым и не расшатывается.
Умеренное растяжение связок (надрыв) частично разрывает связку, вызывая нестабильность сустава.
При сильном растяжении (разрыве) связки полностью разрываются или отделяются от кости. Это ослабление мешает функционированию сустава. Человек даже может почувствовать отек или треск в суставе. Хотя интенсивность ощущений колеблется, в отличие от растяжения, все вывихи (смещение суставов) обычно вызывают боль, отек, кровоподтеки и воспаление.
При тяжелых растяжениях мышцы, сухожилия или все части сустава частично или полностью разрываются, функция сустава утрачивается полностью. В этом случае важна помощь врача и восстановление целостности тканей.
Когда точно надо к врачу
Боль не уменьшается.
Двигать ногой (рукой) невозможно.
Кажется, что кость и сустав деформированы.
Возникли онемение, слабость или плохое кровообращение в поврежденной конечности.
«В отличие от растяжений, переломы и вывихи суставов должны всегда лечить в стационаре, чтобы убедиться в правильном заживлении, — объяснил травматолог. — Рентген необходим во всех случаях, кроме легких растяжений. Он поможет врачу предварительно оценить травму, составить план лечения и реабилитации».
Первая помощь при растяжении связок — советы травматолога
Травмированной ноге или руке нужен покой — в таком положении, чтобы поврежденная область была выше уровня сердца. Приподнимайте ногу или руку во время отдыха. Возможно, вам придется лечь, чтобы поднять ногу выше уровня сердца.
Старайтесь как можно меньше двигать пораженным суставом, чтобы не усиливать повреждение связок.
Использование давящей, фиксирующей повязки помогает предотвратить или уменьшить отек. Используйте эластичный бинт (или обычный) и замотайте поврежденную область, не натягивая его так, чтобы перекрыть кровоснабжение.
Приложите лед сразу же после травмы, чтобы уменьшить воспаление, которое вызывает боль и замедляет заживление. Накройте поврежденный участок пакетом со льдом, завернутым в тонкое полотенце, примерно на 15-20 минут, повторяйте аппликации 3-4 раза в день.
Помогают мази с противовоспалительным, противоотечным и заживляющим эффектом. Они снимают боль, ограничивают отеки и ускоряют заживление. Часто это лучшее средство для лечения травм мягких тканей, таких как растяжения.