Тест на родовую травму

— Этот тест стоит проводить, если ребенку уже исполнилось 1,5 года, — объясняет Александр Шишонин. — Натяните веревочку где-то на уровне 10–15 см от пола и предложите вашему малышу ее перепрыгнуть. Но есть условие, и это нужно объяснить и даже показать ребенку, — преодолевать препятствие нужно двумя ногами. То есть прыгаем, отрывая от пола сразу две ноги.

Если координация у ребенка нормальная, нет проблем с мозжечком, никаких сложностей для малыша не будет — он спокойно перепрыгнет веревочку двумя ногами — возможно, не с первой, со второй или третьей попытки, это нормально, объясняет доктор.

— Если же у ребенка есть проблемы с мозжечком, то он будет перешагивать веревку одной ногой, сразу две ноги оторвать от пола он просто побоится — даже если будет очень сильно стараться. Дело в том, что, если мозжечок неполноценный, ему нужна дополнительная точка опоры, — объясняет эксперт.

Так что этот тест выявляет проблему сразу, уточняет врач.

— Если ребенок не перепрыгнет веревку двумя ногами, значит, надо искать скрытые родовые травмы, — советует Александр Шишонин.

Ранее врач-остеопат рассказал «Доктору Питеру», что полностью избавиться от последствий скрытых родовых травм можно только до начала полового созревания ребенка.