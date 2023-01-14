Есть родовые травмы, о которых мы можем даже не знать. А вот их последствия — более очевидны, и сказываются на здоровье как ребенка, так и взрослого — впоследствии.
Родовые травмы могут проявляться головными болями, сколиозом, частыми простудами, дефектами речи, проблемами с желудочно-кишечным трактом и так далее.
Врач Александр Шишонин рассказал о простом тесте, который могут провести родители, чтобы понять — не было ли скрытой родовой травмы у их ребенка.
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»
Тест на родовую травму
— Этот тест стоит проводить, если ребенку уже исполнилось 1,5 года, — объясняет Александр Шишонин. — Натяните веревочку где-то на уровне 10–15 см от пола и предложите вашему малышу ее перепрыгнуть. Но есть условие, и это нужно объяснить и даже показать ребенку, — преодолевать препятствие нужно двумя ногами. То есть прыгаем, отрывая от пола сразу две ноги.
Если координация у ребенка нормальная, нет проблем с мозжечком, никаких сложностей для малыша не будет — он спокойно перепрыгнет веревочку двумя ногами — возможно, не с первой, со второй или третьей попытки, это нормально, объясняет доктор.
— Если же у ребенка есть проблемы с мозжечком, то он будет перешагивать веревку одной ногой, сразу две ноги оторвать от пола он просто побоится — даже если будет очень сильно стараться. Дело в том, что, если мозжечок неполноценный, ему нужна дополнительная точка опоры, — объясняет эксперт.
Так что этот тест выявляет проблему сразу, уточняет врач.
— Если ребенок не перепрыгнет веревку двумя ногами, значит, надо искать скрытые родовые травмы, — советует Александр Шишонин.
Ранее врач-остеопат рассказал «Доктору Питеру», что полностью избавиться от последствий скрытых родовых травм можно только до начала полового созревания ребенка.
Что такое скрытая родовая травма
Это повреждения, которые малыш получил во время родов — но не только механические, которые видно глазу, вроде кривошеи, вывихов и даже переломов, а те, что вызваны нарушенным кровоснабжением, гипоксией (недостатком кислорода), токсическим действием некоторых веществ и так далее.
Невролог Наталья Коньшина объяснила «Доктору Питеру», как могут проявляться скрытые родовые травмы у детей. Они видны не сразу, а по мере роста ребенка.
Как правило, у детей, получивших скрытую родовую травму, могут быть нарушены формирование речи, интеллект, коммуникация, внимание и прочие функции нервной системы. Таким детям требуется дополнительное наблюдение невролога и диагностика работы нервной системы.