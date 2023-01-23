Разрыв селезенки при катании с горки: врачи рассказали, как распознать опасную травму у ребенка

Ребенок катался на горке вместе с родителями и случайно упал на бок. Заметив вялость и пассивность сына, они срочно вызвали скорую. В Коломенскую областную больницу мальчика доставили уже в тяжелом состоянии. Как рассказали в министерстве здравоохранения Московской области, выполненное УЗИ показало, что в брюшной полости есть жидкость — это признак повреждения одного из органов. Хирурги решили срочно оперировать.

- Во время оперативного вмешательства врачи обнаружили, что у ребенка случился разрыв селезенки. Из брюшной полости они откачали около 300 мл крови, — рассказала заведующая хирургическим отделением больницы Анастасия Ткачева.

К счастью, операция прошла успешно, и сейчас состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное. Он продолжает лечение и пока еще лежит в больнице под круглосуточным наблюдением врачей.