Разрыв селезенки при катании с горки: врачи рассказали, как распознать опасную травму у ребенка

Ребенок катался на горке вместе с родителями и случайно упал на бок. Заметив вялость и пассивность сына, они срочно вызвали скорую. В Коломенскую областную больницу мальчика доставили уже в тяжелом состоянии. Как
- Во время оперативного вмешательства врачи обнаружили, что у ребенка случился разрыв селезенки. Из брюшной полости они откачали около 300 мл крови, — рассказала заведующая хирургическим отделением больницы Анастасия Ткачева.
К счастью, операция прошла успешно, и сейчас состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное. Он продолжает лечение и пока еще лежит в больнице под круглосуточным наблюдением врачей.
Как распознать «незаметную» травму у ребенка
Травмы у детей встречаются часто, но бывают ситуации, когда нужна немедленная медицинская помощь.
По словам врачей Подмосковья, если после падения ребенок вялый, говорит, что не хочет играть, старается прилечь — это очень грозный симптом и повод срочно вызывать скорую.
Самое травмоопасное развлечение
Врачи не раз предупреждали, что самый травмоопасный вид зимних развлечений для детей, да и для взрослых тоже, — катание на ватрушках. Такие забавы могут закончиться не только к переломами — ежегодно бывают и летальные случаи, и серьезные черепно-мозговые травмы, травмы внутренних органов.
Как рассказывал известный детский врач Сергей Бутрий, травму внутренних органов можно получить, если на пути тюбинга и сидящего на ней человека встречаются дерево, камень или пенек, скрытый под снегом. Чаще других страдает именно селезенка — ватрушечники получают надрыв или разрыв органа, подкапсульные гематомы.
Еще об одной «незаметной» травме у детей при катании на ватрушке предупреждали офтальмологи. Распознать ее сразу родители не могут, но последствия очень опасны. Речь о переломах стенок глазницы. Основное, что беспокоит ребенка при такой травме, — двоение и нарушение подвижности глаза кверху.