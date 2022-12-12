Врачи из Подмосковья через рот вытащили из желудка ребенка палочку от леденца

Операцию полуторагодовалому мальчику провели в Московском областном центре охраны материнства и детства. Туда малыша доставили в состоянии средней тяжести — с болями в животе. Мама сразу же рассказала врачам, что сын проглотил палочку от леденца.

Рентген решили не делать. Как сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, пластмасса прозрачна для рентгеновских лучей, поэтому на снимках ее не увидишь . Поэтому врачи использовали гастроскопию, которая показала: инородное тело уже дошло до антрального отдела желудка — это самый нижний отдел органа, который переходит в 12-перстную кишку.

Как рассказал Иван Жирнов, врач-хирург детского хирургического отделения центра, подобный случай у них уже второй за неделю.

— Под общей анестезией инородное тело удалили из желудка ребенка эндоскопическим способом. Палочку от леденца извлекли через рот, при этом окружающие ткани и органы повреждены не были, — уточнил детали операции Иван Жирнов.