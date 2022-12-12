ребенок проглотил палочку от леденца
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Операцию полуторагодовалому мальчику провели в Московском областном центре охраны материнства и детства. Туда малыша доставили в состоянии средней тяжести — с болями в животе. Мама сразу же рассказала врачам, что сын проглотил палочку от леденца.

Рентген решили не делать. Как сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, пластмасса прозрачна для рентгеновских лучей, поэтому на снимках ее не увидишь. Поэтому врачи использовали гастроскопию, которая показала: инородное тело уже дошло до антрального отдела желудка — это самый нижний отдел органа, который переходит в 12-перстную кишку.

Как рассказал Иван Жирнов, врач-хирург детского хирургического отделения центра, подобный случай у них уже второй за неделю.

— Под общей анестезией инородное тело удалили из желудка ребенка эндоскопическим способом. Палочку от леденца извлекли через рот, при этом окружающие ткани и органы повреждены не были, — уточнил детали операции Иван Жирнов.

Врачи из Подмосковья через рот вытащили из желудка ребенка палочку от леденца
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После операции малыш пока находится под наблюдением врачей стационара. Но совсем скоро его планируют выписать домой.

Медики напомнили родителям, что нельзя оставлять в зоне доступа ребенка мелкие предметы, которые он может проглотить. А если все-таки есть подозрение, что это случилось, — необходимо как можно быстрее обращаться за медпомощью, чтобы врачи успели извлечь инородное тело без хирургического вмешательства.

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Анастасия Романова