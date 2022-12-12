Врачи из Подмосковья через рот вытащили из желудка ребенка палочку от леденца

Операцию полуторагодовалому мальчику провели в Московском областном центре охраны материнства и детства. Туда малыша доставили в состоянии средней тяжести — с болями в животе. Мама сразу же рассказала врачам, что сын проглотил палочку от леденца.
Рентген решили не делать. Как
Как рассказал Иван Жирнов, врач-хирург детского хирургического отделения центра, подобный случай у них уже второй за неделю.
— Под общей анестезией инородное тело удалили из желудка ребенка эндоскопическим способом. Палочку от леденца извлекли через рот, при этом окружающие ткани и органы повреждены не были, — уточнил детали операции Иван Жирнов.
После операции малыш пока находится под наблюдением врачей стационара. Но совсем скоро его планируют выписать домой.
Медики напомнили родителям, что нельзя оставлять в зоне доступа ребенка мелкие предметы, которые он может проглотить. А если все-таки есть подозрение, что это случилось, — необходимо как можно быстрее обращаться за медпомощью, чтобы врачи успели извлечь инородное тело без хирургического вмешательства.
Другие находки хирургов
На днях детские хирурги Сургутской больницы достали из желудка 12-летней девочки ком из волос. У подростка было редкое отклонение — синдром Рапунцель, при котором у человека появляется привычка жевать кончики своих волос. За несколько лет в желудке девочки образовался огромный трихобезоар — ком размером приблизительно 20 на 12 сантиметров, похожий на валенок. Пришлось делать срочную операцию.
Ком волос — не самая впечатляющая находка, которую медикам приходилось извлекать из взрослых и детей. Были, к примеру, магнитные шарики, сварочный электрод, строительная пена, иглы и даже огромный фаллос. Можете сами посмотреть фото необычных находок, которые собрал «Доктор Питер».