Мужчина упал с 19-го этажа и выжил: как это возможно, объяснил травматолог

О случившемся чуде стало известно 4 апреля, хотя на самом деле все случилось вечером накануне. Как
Как такое возможно — выжить при падении с 19-го этажа? Что могло спасти мужчину? Об этом мы спросили Дмитрия Шинкаренко, травматолога-ортопеда Мариинской больницы в Петербурге.
Травматолог-ортопед Мариинской больницы
«Этот случай заслуживает особого внимания со стороны медицинской общественности, потому что выжить после падения с высоты 19-го этажа практически невозможно. Подобных случаев даже в литературе описано не так много — они буквально единичные. Как правило, люди получают смертельные повреждения, упав с гораздо меньшей высоты», — удивляется специалист.
По словам Дмитрия Шинкаренко, выделить в этом конкретном случае факторы, которые помогли мужчине выжить, сложно. Каждая подобная история спасения индивидуальна. И действительно, например, неизвестно, был ли пострадавший в нетрезвом состоянии. А может, судя по песне, любовь творит чудеса.
- Действительно, между алкогольным опьянением и тяжестью травм, полученных после падения, есть некоторая взаимосвязь. Нетрезвые люди получают менее тяжелые травмы, чем трезвые. Но при падении с 19-го этажа эта связь ничтожно мала — слишком большая высота и слишком высокая скорость падения. Поэтому действие алкоголя на организм в этом случае никак особо не повлияло бы, — считает доктор.
Другой удивительный случай
В феврале в Турции произошло мощное землетрясение. Спасатели доставали из-под завалов выживших даже спустя неделю и более — получается, все это время люди провели без еды и воды. Так, нашли живой 17-летнюю девушку Алейну Олмез спустя 248 часов (более 10 суток) после землетрясения.
Как тогда объяснял врач-терапевт, кардиолог Мариинской больницы Назар Мамиев, на выживание человека в таких условиях влияет много факторов. Но самый главный, по мнению врача, возможность хотя бы немного двигаться. То есть очень важно место, где все это время находился человек — оказался ли он плотно прижатым плитами или в некоем пространстве, куда поступает воздух и где есть возможность хотя бы шевелиться. По словам врача, при длительном синдроме сдавления и недостатке кислорода шансы на выживание стремятся к нулю. А сколько человек может прожить без воды и еды, читайте ЗДЕСЬ.