Мужчина упал с 19-го этажа и выжил: как это возможно, объяснил травматолог

«Этот случай заслуживает особого внимания со стороны медицинской общественности, потому что выжить после падения с высоты 19-го этажа практически невозможно. Подобных случаев даже в литературе описано не так много — они буквально единичные. Как правило, люди получают смертельные повреждения, упав с гораздо меньшей высоты», — удивляется специалист.

По словам Дмитрия Шинкаренко, выделить в этом конкретном случае факторы, которые помогли мужчине выжить, сложно. Каждая подобная история спасения индивидуальна. И действительно, например, неизвестно, был ли пострадавший в нетрезвом состоянии. А может, судя по песне, любовь творит чудеса.

- Действительно, между алкогольным опьянением и тяжестью травм, полученных после падения, есть некоторая взаимосвязь. Нетрезвые люди получают менее тяжелые травмы, чем трезвые. Но при падении с 19-го этажа эта связь ничтожно мала — слишком большая высота и слишком высокая скорость падения. Поэтому действие алкоголя на организм в этом случае никак особо не повлияло бы, — считает доктор.