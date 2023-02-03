Аспирант ИТМО создал протез-тренажер для реабилитации после инсульта

Люди, пережившие инсульт, часто сталкиваются с атрофией мышц — истончением волокон и уменьшением общего мышечного объема. На начальных этапах малоподвижные части тела можно восстановить с помощью специальных упражнений и массажа. Еще одна группа, подверженная двигательному дефициту, — люди с детским церебральным параличом (ДЦП). Они нуждаются в регулярных тренировках на протяжении всей жизни.

Аспирант из ИТМО придумал программируемый протез-тренажер, который помогает мышцам быстрее восстанавливаться, но при этом не перегружает их. Аналоги существуют, но они громоздкие, дорогие и, как правило, имеют ограниченный функционал.

— В детстве мне пришлось много заниматься физическими упражнениями, чтобы восстановить правильную работу мышц и суставов из-за ДЦП. В университете я уже более детально изучил этот вопрос, какие есть инструменты на рынке, и мне пришла идея разработать технологию, которая возьмет на себя часть функций реабилитолога, — рассказывает Артем Меинов, автор проекта, аспирант факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО.