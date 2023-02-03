Аспирант ИТМО создал протез-тренажер для реабилитации после инсульта

Люди, пережившие инсульт, часто сталкиваются с атрофией мышц — истончением волокон и уменьшением общего мышечного объема. На начальных этапах малоподвижные части тела можно восстановить с помощью специальных упражнений и массажа. Еще одна группа, подверженная двигательному дефициту, — люди с детским церебральным параличом (ДЦП). Они нуждаются в регулярных тренировках на протяжении всей жизни.
Аспирант из ИТМО придумал программируемый протез-тренажер, который помогает мышцам быстрее восстанавливаться, но при этом не перегружает их. Аналоги существуют, но они громоздкие, дорогие и, как правило, имеют ограниченный функционал.
— В детстве мне пришлось много заниматься физическими упражнениями, чтобы восстановить правильную работу мышц и суставов из-за ДЦП. В университете я уже более детально изучил этот вопрос, какие есть инструменты на рынке, и мне пришла идея разработать технологию, которая возьмет на себя часть функций реабилитолога, — рассказывает Артем Меинов, автор проекта, аспирант факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО.
Протез состоит из:
специальных фиксаторов — они могут быть выполнены с учетом анатомических особенностей конкретного человека и крепиться к плечу и предплечью;
электронной части: контроллера, экрана с клавиатурой для настройки нужных параметров и сервомотора — он приводит протез в движение.
Чтобы начать тренировку, нужно зафиксировать протез на руке, затем задать начальное положение. После этого устанавливается конечная точка, то есть максимальный угол движения руки, который не вредит пациенту. Угол и скорость повышаются постепенно — точно так же, как увеличивается усилие в силовых упражнениях.
Все эти параметры задает и корректирует реабилитолог. Одной полной зарядки тренажера хватает на 30-40 минут, то есть на одно полноценное занятие.
У разработки есть все шансы выйти на рынок. Многие врачи уже одобрили протез.
— В будущем технологию можно адаптировать под мышцы и суставы ног, а также оснастить ее системой удаленного мониторинга, которая поможет врачу контролировать процесс реабилитации. Сказать, какая будет цена у протеза, пока сложно, так как Артем еще планирует экспериментировать с запчастями и материалами, но она точно будет в несколько раз ниже, чем у аналогов, — заключил Игорь Бессмертный, научный руководитель аспиранта, профессор факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО.