ухо ушной протез
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Ученые Пермского Политеха разработали бионический протез человеческого уха. Он способен восстановить костную проводимость звука, а также эстетику утраченного органа — в случае, если у человека по каким-то причинам недоразвита или полностью отсутствует ушная раковина. Например, это случается из-за пороков развития плода.

— Примерно четверо из десяти тысяч детей рождаются с микротией — недоразвитой или полностью отсутствующей ушной раковиной, что зачастую сопровождается частичным или полным нарушением слуха, — рассказали в Пермском Политехе. — Одним из способов вернуть пациенту возможность слышать являются аппараты, обеспечивающие костную проводимость звука.

Игорь Безукладников
Игорь Безукладников

доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ, кандидат технических наук

Для создания протеза в одной конструкции объединили непосредственно протез уха, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, модуль радиоканала Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов, а также излучатель звуковых колебаний, рассказал кандидат технических наук Игорь Безукладников.

Бионический ушной имплант сейчас находится на стадии доклинических испытаний на стенде. За основу взята нативная голова свиньи. Такой выбор обусловлен сходством слуховых систем свиньи и человека.

Ранее челябинские кардиохирурги провели серию уникальных операций.
Врачи научились исправлять тяжелые пороки сердца при помощи бионических протезов.

Импланты моделируют из донорских тканей человека, а затем вживляют недостающий элемент в сердце больного. Гомографты — сердечные протезы — изготавливают в Санкт-Петербурге. Это полностью отечественная разработка. Их создают из донорских тканей человека.

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Всемирная организация здравоохранения предупреждает - более миллиарду человек на Земле грозит снижение слуха. Проблема в том, что все чаще люди стали пользоваться гаджетами и слушать музыку, подкасты, смотреть кино в наушниках. Но вот мало кто готов контролировать уровень звука в них.

Оптимальным для уха считается громкость до 86 децибел, но молодежь в возрасте от 12 до 34 лет предпочитает включать музыку гораздо громче. Исследователи выяснили, что чаще всего люди в наушниках выбирают громкость до 105 децибел.

Врачи предупреждают, что если слушать музыку слишком громко, то сенсорные клетки уха будут перегружены — при долгом воздействии (и это будет первый признак, что вы включили звук слишком громко) появится в шум в ушах. Если игнорировать этот симптом, то можно заработать серьезные и необратимые проблемы со слухом — он заметно снизится.

Анна Майская