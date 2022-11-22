Ученые Пермского Политеха разработали бионический протез человеческого уха. Он способен восстановить костную проводимость звука, а также эстетику утраченного органа — в случае, если у человека по каким-то причинам недоразвита или полностью отсутствует ушная раковина. Например, это случается из-за пороков развития плода.
— Примерно четверо из десяти тысяч детей рождаются с микротией — недоразвитой или полностью отсутствующей ушной раковиной, что зачастую сопровождается частичным или полным нарушением слуха, — рассказали в Пермском Политехе. — Одним из способов вернуть пациенту возможность слышать являются аппараты, обеспечивающие костную проводимость звука.
доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ, кандидат технических наук
Для создания протеза в одной конструкции объединили непосредственно протез уха, фиксирующую систему, микрофон, блок обработки звука, модуль радиоканала Bluetooth для беспроводного управления и приема внешних аудиосигналов, а также излучатель звуковых колебаний,
Бионический ушной имплант сейчас находится на стадии доклинических испытаний на стенде. За основу взята нативная голова свиньи. Такой выбор обусловлен сходством слуховых систем свиньи и человека.
Ранее челябинские кардиохирурги провели серию уникальных операций.
Врачи
Импланты моделируют из донорских тканей человека, а затем вживляют недостающий элемент в сердце больного. Гомографты — сердечные протезы — изготавливают в Санкт-Петербурге. Это полностью отечественная разработка. Их создают из донорских тканей человека.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает - более миллиарду человек на Земле грозит снижение слуха. Проблема в том, что все чаще люди стали пользоваться гаджетами и слушать музыку, подкасты, смотреть кино в наушниках. Но вот мало кто готов контролировать уровень звука в них.
Оптимальным для уха считается громкость до 86 децибел, но молодежь в возрасте от 12 до 34 лет предпочитает включать музыку гораздо громче. Исследователи выяснили, что чаще всего люди в наушниках выбирают громкость до 105 децибел.
Врачи предупреждают, что если слушать музыку слишком громко, то сенсорные клетки уха будут перегружены — при долгом воздействии (и это будет первый признак, что вы включили звук слишком громко) появится в шум в ушах. Если игнорировать этот симптом, то можно заработать серьезные и необратимые проблемы со слухом — он заметно снизится.