Всемирная организация здравоохранения предупреждает - более миллиарду человек на Земле грозит снижение слуха. Проблема в том, что все чаще люди стали пользоваться гаджетами и слушать музыку, подкасты, смотреть кино в наушниках. Но вот мало кто готов контролировать уровень звука в них.

Оптимальным для уха считается громкость до 86 децибел, но молодежь в возрасте от 12 до 34 лет предпочитает включать музыку гораздо громче. Исследователи выяснили, что чаще всего люди в наушниках выбирают громкость до 105 децибел.

Врачи предупреждают, что если слушать музыку слишком громко, то сенсорные клетки уха будут перегружены — при долгом воздействии (и это будет первый признак, что вы включили звук слишком громко) появится в шум в ушах. Если игнорировать этот симптом, то можно заработать серьезные и необратимые проблемы со слухом — он заметно снизится.