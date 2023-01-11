— Полный покой нужен в первые сутки после инфаркта или инсульта , а потом требуется постепенно дозировать физическую нагрузку, — рассказал «Доктору Питеру» заведующий отделением лечебной физкультуры и кинезиотерапии Госпиталя для ветеранов войн. — Конечно, универсального рецепта для всех нет, все зависит от функционального состояния, но в противном случае произойдет атрофия. Лежать нельзя, а двигаться нужно по рекомендациям врача-реабилитолога.

Тарас Скоромец предупредил, что самодеятельность в вопросах физической активности тоже может закончиться плохо , например, если у больного, перенесшего инсульт или инфаркт, есть тромбоз глубоких вен. Тогда существует опасность, что при нагрузке сгустки оторвутся. Также есть риск чрезмерных нагрузок, которые могут отрицательно повлиять на состояние человека.

— Если пациент до болезни занимался тяжелым физическим трудом, поднимал 50-60 килограммов, то после нее, например, 15 килограммов поднять будет сложно, а, например, 10 — нормально, — приводит пример профессор Тарас Скоромец. — А если он до этого не держал ничего тяжелее шариковой ручки, то и она после инфаркта или инсульта может оказаться «чрезмерной нагрузкой».

Поэтому так важно, чтобы специалист оценил состояние и определил объем нагрузок индивидуально.