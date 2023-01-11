Во фразе «полежи — и все пройдет» неверно практически все. Физическая активность просто необходима и здоровым, и больным. Она защищает от многих заболеваний и требуется для восстановления. Существует мнение, что, если человек перенес инфаркт или инсульт, ему просто необходим полный физический покой. Почему это самый вредный совет, объяснил доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени акад. И. П. Павлова Тарас Скоромец.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ПСПбГМУ имени акад.И.П.Павлова, заведующий отделением лечебной физкультуры и кинезиотерапии Госпиталя для ветеранов войн
— Полный покой нужен в первые сутки после инфаркта или инсульта, а потом требуется постепенно дозировать физическую нагрузку, — рассказал «Доктору Питеру» заведующий отделением лечебной физкультуры и кинезиотерапии Госпиталя для ветеранов войн. — Конечно, универсального рецепта для всех нет, все зависит от функционального состояния, но в противном случае произойдет атрофия. Лежать нельзя, а двигаться нужно по рекомендациям врача-реабилитолога.
Тарас Скоромец предупредил, что самодеятельность в вопросах физической активности тоже может закончиться плохо, например, если у больного, перенесшего инсульт или инфаркт, есть тромбоз глубоких вен. Тогда существует опасность, что при нагрузке сгустки оторвутся. Также есть риск чрезмерных нагрузок, которые могут отрицательно повлиять на состояние человека.
— Если пациент до болезни занимался тяжелым физическим трудом, поднимал 50-60 килограммов, то после нее, например, 15 килограммов поднять будет сложно, а, например, 10 — нормально, — приводит пример профессор Тарас Скоромец. — А если он до этого не держал ничего тяжелее шариковой ручки, то и она после инфаркта или инсульта может оказаться «чрезмерной нагрузкой».
Поэтому так важно, чтобы специалист оценил состояние и определил объем нагрузок индивидуально.
— Только в первые сутки, на острейший период, необходим покой, когда все прошло, можно дозированно давать нагрузку, — рекомендует реабилитолог. — Если все проходит в условиях реанимации, это, например, движение руками, или дыхательная гимнастика, когда пациент в сознании. Лежать и не двигаться возможно только в агональном состоянии, когда человек умирает.
Что касается здоровых людей, им без физической нагрузки вообще не обойтись, если они хотят избежать серьезных заболеваний и прожить как можно дольше.
— Норма — 10 тысяч шагов в день, не важно в каком темпе, главное — чтобы это было ежедневно, — подчеркивает Тарас Скоромец. — Накопительного эффекта не существует, пользы не будет, если вы всю неделю ничего не делаете, а в субботу-воскресенье наверстываете упущенное и делаете по 50 тысяч шагов.
Второй важный момент для вашего здоровья и долголетия — правильное пищевое поведение. Сочетание нагрузки и правильного питания способно сберечь от многих заболеваний. Профессор привел пример с Германией, где человеку с повышенным холестерином, атеросклерозом сосудов в случае инфаркта или инсульта проводят лечение по страховке и дают рекомендации, как снизить риски повторного заболевания. Если случается рецидив, а по анализам становится понятно, что этим рекомендациям он не следовал, в лечении по страховке могут отказать.
— Но волшебного слова, которое бы заставило человека двигаться, к сожалению, не существует, — признает Тарас Скоромец.
Если вопрос касается серьезных травм и переломов, то движение также рекомендовано. Но все будет очень индивидуально. Большую роль играет возрастной аспект: у молодых иммобилизация поврежденного сегмента может длиться 2-3 месяца, у пожилых с остеопорозом — и дольше. Но для всех остальных, неповрежденных мышц и суставов все равно требуется дозированная физическая нагрузка.
— Есть опасность возникновения в мелких суставах контрактур — тугоподвижности, когда движения не будут выполняться в полной амплитуде, — предупреждает врач. — Если уже произошли суставные изменения, восстановиться невозможно.
Но все это не касается переломов шейки бедра.
— В Госпитале для ветеранов войн в первые сутки оперируют 99,9 процента таких пациентов, — рассказал реабилитолог. — На реабилитацию их переводят на 3-4-е сутки после вмешательства, когда они могут уже передвигаться с помощью ходунков и костылей. Но, по сути, полноценная реабилитация начинается уже в первые сутки после операции.
Гимнастика положена и тем, кто перенес операцию на коленных суставах. Для них разрабатывают комплекс упражнений с определенным двигательным алгоритмом, пациентов обучают тому, что делать можно, а что — категорически нельзя.
— Единственное, максимально охранительный двигательный режим рекомендован при черепно-мозговой травме, — уточнил заведующий отделением лечебной физкультуры и кинезиотерапии Госпиталя для ветеранов войн. — Постельный режим от нескольких дней до нескольких недель, ограничение психоэмоциональных нагрузок. Во всех остальных случаях, раннее движение — гарантия быстрого восстановления.