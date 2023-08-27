Всего 3,5 минуты в день: 5 простых дел по дому, которые помогут предотвратить рак

Исследователи Сиднейского университета семь лет отслеживали уровень физической активности 22 тысяч человек. Все участники эксперимента не занимались спортом и не практиковали тренировки в привычном понимании. Кроме того, каждый из них получил специальный гаджет, который считывал уровень их физической активности.