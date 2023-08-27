Всего 3,5 минуты в день: 5 простых дел по дому, которые помогут предотвратить рак

Человечество пока еще не придумало средства защитить от онкозаболеваний на все сто процентов. Однако новое исследование доказывает: обычные рутинные дела по дому могут помочь существенно снизить риск развития всех видов рака.
Исследователи Сиднейского университета семь лет отслеживали уровень физической активности 22 тысяч человек. Все участники эксперимента не занимались спортом и не практиковали тренировки в привычном понимании. Кроме того, каждый из них получил специальный гаджет, который считывал уровень их физической активности.
Авторы работы также проанализировали записи о состоянии здоровья добровольцев, чтобы получить информацию о случаях рака. Сообщается, что за годы исследования онкозаболевания диагностировали у 2356 его участников, средний возраст заболевших — 62 года.
В процессе анализа специалисты выяснили, что буквально трех с половиной минут «интенсивной перемежающейся физической активности» (VILPA) в сутки уже помогает сократить риск развития рака на 18%. По своему действию VILPA можно сравнить с принципами интенсивных интервальных тренировок.
Чтобы достичь еще более впечатляющих результатов, достаточно увеличить время, затрачиваемое на уборку, до четырех с половиной минут в день, тогда риск рака снизится на 32%.
Несмотря на множество советов заниматься спортом, у подавляющего количества людей нет ни времени, ни возможности делать это регулярно. А вот уборка по дому — другое дело.
Интересно, что проанализировать значимость таких эпизодических всплесков активности врачи смогли только с появлением «умных» часов и браслетов.
Какие домашние дела лучше всего подходят для такой профилактики рака? Это, например, уборка с пылесосом, мытье полов и окон, уборка в ванной и работа в огороде.
Важно отметить: исследование представляет собой сбор данных, наличие четкой причинно-следственной связи пока не доказано. Однако уже сейчас есть множество свидетельств о наличии выраженной связи между интенсивной перемежающейся физической активностью и снижением риска онкозаболеваний, пишет издание