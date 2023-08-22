85-летняя японка, победившая рак, поделилась своим секретом долгой и счастливой жизни

«Моя мама отказалась от большинства ультраобработанных продуктов, она почти не ест мясо, жирное и жареное, сладости и не пьет алкоголь. Эту осознанную диету она соблюдает до сих пор, — рассказала Мичико Тамиока. — В ее рационе есть продукты, которые очень полезны для здоровья и противодействуют воспалительным процессам в организме».