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85-летняя японка, победившая рак, поделилась своим секретом долгой и счастливой жизни

Как на долгие годы сохранить молодость души и тела? Врач-диетолог из Японии рассказала, какие пять правил помогают ее 85-летней матери сохранять оптимизм, здоровье и рассчитывать на долголетие.

22 августа 2023
85-летняя японка, победившая рак, поделилась своим секретом долгой и счастливой жизни
Диетолог из Японии Мичико Тамиока и ее 85-летняя мама
Источник:
соцсети

У японцев есть понятие «икигай». Оно означает удовольствие и смысл жизни, а проще — то, что заставляет вас утром вставать с кровати.

Врач-диетолог из Японии Мичико Тамиока поделилась «икигай» своей 85-летней мамы, недавно пережившей рак и сейчас полностью излечившейся от него. Именно эти правила позволяют пожилой женщине чувствовать себя с каждым днем намного счастливее и здоровее, чем раньше.

Ешьте продукты, которые уменьшают воспаление

«Моя мама отказалась от большинства ультраобработанных продуктов, она почти не ест мясо, жирное и жареное, сладости и не пьет алкоголь. Эту осознанную диету она соблюдает до сих пор, — рассказала Мичико Тамиока. — В ее рационе есть продукты, которые очень полезны для здоровья и противодействуют воспалительным процессам в организме».

Вот они:

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Найдите повод посмеяться

«Моя мама всегда повторяет: «Жалобы приводят только к новым жалобам, а благодарность и смех делают людей счастливыми, — продолжает Мичико Тамиока. — Мама часто смотрит комедийные шоу и просто забавные ролики в Интернете. Я знаю, что есть исследования о пользе смехотерапии. Она улучшает иммунитет и психическое здоровье».

Не стесняйтесь просить о помощи

«Для сохранения здоровья и бодрости духа важно знать, что рядом есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь, — говорит японка. — Окружайте себя ими, не отказывайтесь от предложенных услуг и даже самых небольших взаимодействий с добрыми людьми. Они могут стать основой для прочной связи».

Планируйте и вовлекайте в планы близких

«Все время заглядывайте вперед, думайте о том, что хорошего скоро случится, планируйте даже небольшие дела и поездки, и обязательно — вместе с вашими родными и близкими, — делится советом мамы Мичико. — Это может быть что угодно: от похода в продуктовый магазин до посещения концерта с друзьями и семьей.

Когда вы чего-то с нетерпением ждете — хотя бы визита внука или празднования небольшого торжества, — у вас есть «икигай», цель, которая делает вас счастливым и мотивированным каждый день».

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Приобщитесь к чему-то большему

Японка уверяет: очень важно быть частью какого-то более крупного сообщества и не проводить время только лишь в своем маленьком мирке. Можно петь в хоре, ходить на тематические лекции, быть членом кулинарного клуба, устраивать благотворительные мероприятия, заниматься помощью нуждающимся.

«Моя мама находит много утешения и радости в духовной жизни и традициях, — говорит Тамиока. — Она встречается с членами общины, единомышленниками. Они планируют совместные дела. И эти отношения с чем-то большим, чем она сама, невероятно целительны».

Автор текста:Анна Майская
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