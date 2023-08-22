85-летняя японка, победившая рак, поделилась своим секретом долгой и счастливой жизни

У японцев есть понятие «икигай». Оно означает удовольствие и смысл жизни, а проще — то, что заставляет вас утром вставать с кровати.
Врач-диетолог из Японии Мичико Тамиока
Ешьте продукты, которые уменьшают воспаление
«Моя мама отказалась от большинства ультраобработанных продуктов, она почти не ест мясо, жирное и жареное, сладости и не пьет алкоголь. Эту осознанную диету она соблюдает до сих пор, — рассказала Мичико Тамиока. — В ее рационе есть продукты, которые очень полезны для здоровья и противодействуют воспалительным процессам в организме».
Вот они:
ягоды годжи;
морские водоросли;
имбирь;
зеленый чай;
морепродукты с высоким содержанием омеги-3, такие как лосось и скумбрия;
Найдите повод посмеяться
«Моя мама всегда повторяет: «Жалобы приводят только к новым жалобам, а благодарность и смех делают людей счастливыми, — продолжает Мичико Тамиока. — Мама часто смотрит комедийные шоу и просто забавные ролики в Интернете. Я знаю, что есть исследования о пользе смехотерапии. Она улучшает иммунитет и психическое здоровье».
Не стесняйтесь просить о помощи
«Для сохранения здоровья и бодрости духа важно знать, что рядом есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь, — говорит японка. — Окружайте себя ими, не отказывайтесь от предложенных услуг и даже самых небольших взаимодействий с добрыми людьми. Они могут стать основой для прочной связи».
Планируйте и вовлекайте в планы близких
«Все время заглядывайте вперед, думайте о том, что хорошего скоро случится, планируйте даже небольшие дела и поездки, и обязательно — вместе с вашими родными и близкими, — делится советом мамы Мичико. — Это может быть что угодно: от похода в продуктовый магазин до посещения концерта с друзьями и семьей.
Когда вы чего-то с нетерпением ждете — хотя бы визита внука или празднования небольшого торжества, — у вас есть «икигай», цель, которая делает вас счастливым и мотивированным каждый день».
Приобщитесь к чему-то большему
Японка уверяет: очень важно быть частью какого-то более крупного сообщества и не проводить время только лишь в своем маленьком мирке. Можно петь в хоре, ходить на тематические лекции, быть членом кулинарного клуба, устраивать благотворительные мероприятия, заниматься помощью нуждающимся.
«Моя мама находит много утешения и радости в духовной жизни и традициях, — говорит Тамиока. — Она встречается с членами общины, единомышленниками. Они планируют совместные дела. И эти отношения с чем-то большим, чем она сама, невероятно целительны».