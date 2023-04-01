5 удивительных вещей, которые происходят с организмом, когда вы смеетесь

Вы знали, что есть суточная норма смеха? По словам специалистов Цифровой клиники ВСК, для получения оздоровительного эффекта рекомендуется смеяться не менее 30 минут в день. Как объясняют врачи, у смеха есть два основных механизма влияния на организм.
Активный громкий смех — это своего рода дыхательная гимнастика. В этом процессе задействованы диафрагма и мышцы тела (считается, что участвует около 80 групп мышц), в результате улучшается кровообращение и ток лимфы, активируется парасимпатическая нервная система. Причем интересно, что наш организм не различает искренний и искусственно вызванный смех. Но все же желательно смеяться от души.
Смех влияет на наше психоэмоциональное состояние. Его называют эффективным методом борьбы со стрессом и хорошим помощником в решении конфликтов и споров.
Благодаря всем своим положительным эффектам смех может:
снижать артериальное давление;
укреплять дыхательные мышцы;
повышать насыщение тканей кислородом;
снижать в крови уровень гормона стресса — кортизола;
повышать в крови уровень одного из гормонов счастья — эндорфина.
Таким образом, как говорят врачи, смех может в определенной степени снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оказывать обезболивающий эффект, укреплять иммунитет, помогает бороться с депрессией.
А еще помогает худеть
Как ранее рассказывали в Роспотребнадзоре, смех помогает снизить вес. Это показал эксперимент ученых из Медицинского центра Университета Вандербильта — их интересовало, сколько энергии требуется на смех.
В итоге они выяснили, что во время смеха у участников сгорало на 20% больше калорий, чем в периоды покоя. Причем оказалось, что молодые люди смеялись больше девушек. Сделав подсчеты, они пришли к выводу: если человек будет хохотать по 10-15 минут в день, он потратит до 50 калорий в зависимости от размера тела и интенсивности смеха. То есть, если от души смеяться каждый день, за год можно сбросить до 2 килограммов.
Хохочите в меру
Как предупреждает врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Елена Трофимова, к смехотерапии тоже важно подходить разумно и осторожно. Не всегда заразительный смех и тем более хохот может пойти на пользу, ведь он вызывает напряжение многих мышц и сопоставим с активной физической нагрузкой.
«Это противопоказано при таких состояниях, как инфаркт миокарда, инсульт, грыжи живота в послеоперационном периоде. Не рекомендовано пытаться лечить смехом человека после серьезного травмирующего события или если его плохое настроение связано с депрессивным состоянием. Прежде всего в таких случаях требуется консультация психотерапевта или клинического психолога», — напомнила Елена Трофимова.
Можно ли умереть от смеха?
Американские специалисты считают, что можно.
По словам Даны Абендшайн, доцента Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, смех может вызвать ларингоспазм — заблокировать приток воздуха к легким, из-за чего сердце недополучит необходимого ему кислорода, что приведет к аритмии, например желудочковой фибрилляции, которая может оказаться летальной.
Кроме того, умереть рискуют и те, кто смеется во время еды. Пища попадет в трахею и блокирует приток воздуха. Подавившемуся человеку может помочь прием Геймлиха.
Хохот также может повысить давление, и, если у человека уже есть аневризма аорты, смех может вызвать ее разрыв. Однако, по словам Хорхе Антонио Гитерреса, доцента Медицинской школы Дюкского университета, в этом случае не смех будет причиной смерти. Также как и сердечный приступ, происшедший во время хохота: даже если бы человек не веселился, он случился бы рано или поздно.