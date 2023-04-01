5 удивительных вещей, которые происходят с организмом, когда вы смеетесь

А еще помогает худеть

Как ранее рассказывали в Роспотребнадзоре, смех помогает снизить вес. Это показал эксперимент ученых из Медицинского центра Университета Вандербильта — их интересовало, сколько энергии требуется на смех.

В итоге они выяснили, что во время смеха у участников сгорало на 20% больше калорий, чем в периоды покоя. Причем оказалось, что молодые люди смеялись больше девушек. Сделав подсчеты, они пришли к выводу: если человек будет хохотать по 10-15 минут в день, он потратит до 50 калорий в зависимости от размера тела и интенсивности смеха. То есть, если от души смеяться каждый день, за год можно сбросить до 2 килограммов.