Не зря говорят, что смех продлевает жизнь. Вы знали, что в этом увлекательном процессе участвуют около 80 групп мышц всего тела, поэтому хохот может даже сойти за небольшую тренировку? Кроме того, при смехе в крови повышается содержание кислорода и эндорфинов — «гормонов радости». А еще он помогает снизить вес. Это показал эксперимент ученых из Медицинского центра университета Вандербильта, о котором 1 апреля, в День смеха, рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Исследователей из США интересовало, сколько энергии требуется на то, чтобы смеяться. Для этого они в помещении, похожем на гостиничный номер, собрали 90 студентов, посадили их перед телевизором и показывали отрывки разных фильмов, пытаясь вызвать эмоциональную реакцию. А сами в это время с помощью специального оборудования фиксировали разные параметры, в том числе сколько кислорода каждый из них вдыхал, сколько углекислого газа выдыхал, сердечный ритм испытуемых и так далее.

В конце авторы эксперимента посчитали, что во время смеха у участников сгорало на 20% больше калорий, чем в периоды покоя . Причем оказалось, что молодые люди смеялись больше девушек.