Не зря говорят, что смех продлевает жизнь. Вы знали, что в этом увлекательном процессе участвуют около 80 групп мышц всего тела, поэтому хохот может даже сойти за небольшую тренировку? Кроме того, при смехе в крови повышается содержание кислорода и эндорфинов — «гормонов радости». А еще он помогает снизить вес. Это показал эксперимент ученых из Медицинского центра университета Вандербильта, о котором 1 апреля, в День смеха, рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».
Исследователей из США интересовало, сколько энергии требуется на то, чтобы смеяться. Для этого они в помещении, похожем на гостиничный номер, собрали 90 студентов, посадили их перед телевизором и показывали отрывки разных фильмов, пытаясь вызвать эмоциональную реакцию. А сами в это время с помощью специального оборудования фиксировали разные параметры, в том числе сколько кислорода каждый из них вдыхал, сколько углекислого газа выдыхал, сердечный ритм испытуемых и так далее.
В конце авторы эксперимента посчитали, что во время смеха у участников сгорало на 20% больше калорий, чем в периоды покоя. Причем оказалось, что молодые люди смеялись больше девушек.
- На основании этих данных мы постарались вычислить, что произойдет, если кто-то будет хохотать в течение 10 или 15 минут в день. И обнаружили, что сгорело бы до 50 калорий в зависимости от размера тела и интенсивности смеха. По нашим расчетам, за год таким образом можно сбросить до 2 кг, если вы будете веселиться ежедневно. Только смеяться нужно в полный голос, —
А умереть от смеха можно?
Эксперты говорят, что можно. По словам Даны Абендшайн, доцента медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, смех может вызывать ларингоспазм, который блокирует приток воздуха к легким, в результате чего сердце недополучит кислород. А это, в свою очередь, может привести, например, к смертельно опасной аритмии — желудочковой фибрилляции.
Также рискуют умереть от смеха те, кто веселиться во время еды. Пища может попасть в трахею и блокировать приток воздуха. В такой ситуации помочь может «прием Геймлиха», но рядом с подавившимся должен быть еще кто-то, кто его выполнит.
Доцент медицинской школы Дюкского университета Хорхе Антонио Гитеррес добавляет, что смех может повышать давление. И если у человека уже есть, к примеру, аневризма аорты, можно спровоцировать ее разрыв. Но как считает специалист, в этом случае не смех будет причиной смерти. Также как и сердечный приступ, произошедший во время хохота, случился бы рано или поздно, даже если бы человек не веселился.
Профессор Стэнфордского университета Рональд Долман уверяет, что в целом здоровому человеку смерть от смеха не грозит. По словам Хорхе Антонио Гитерреса, наоборот, у относительно здоровых смех снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученый ссылается на результаты исследования, в котором приняли участие 17 тысяч человек. Оно показало: те, кто хохочет реже, имели более высокий риск появления болезней сердца и кровеносных сосудов.