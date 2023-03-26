Психиатр Мещеряков назвал простой способ поднять себе настроение с утра

Кстати

Ранее клинический психолог Денис Долгов рассказывал о другом простом и быстром способе повлиять на свое настроение.

Когда у вас настроение хорошее и радостное, улыбка естественным образом сама появляется на лице. А знали ли вы, что между мимикой и мозгом есть обратная связь? Иначе говоря, если определенным образом воздействовать на тело, можно серьезно повлиять на свое психоэмоциональное состояние. По словам психолога, на этом действии основан телесно-ориентированный подход в психотерапии, и он реально эффективен.

Итак, чтобы улучшить настроение, надо улыбаться — просто так, без повода. Даже если в моменте у вас мрачный настрой, силой воли заставьте ваши губы растянуться в улыбке и постарайтесь ее удержать. Чтобы не смущать окружающих и не выглядеть глупо, лучше делать такое упражнение, пока никто не видит. Как заверил психолог, если выполнять его регулярно, а не ходить даже наедине с собой с вечно недовольным лицом, постепенно хорошее настроение может стать фоновым. Не верите? Попробуйте.

А ЗДЕСЬ вы можете узнать еще 10 способов поднять настроение за 15 минут, если совсем ничего не хочется.