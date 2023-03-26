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Психиатр Мещеряков назвал простой способ поднять себе настроение с утра

Как говорится, утро добрым не бывает. Конечно, так не всегда и не у всех. Однако многим все же надо приложить усилия, чтобы сделать его добрым несмотря ни на что.

26 марта 20233
как поднять настроение с утра
Источник:
Istockphoto

Одним простым способом «настроить настроение» утром поделился в своем телеграм-канале врач-психиатр Александр Мещеряков. Большинство людей по утрам пьют воду, чай или кофе. Те, кто пьет шампанское, не в счет — им, наверное, и так весело. Остальным доктор предлагает превратиться в повара и с каждым глотком утреннего напитка добавлять в свое «блюдо» нужный ингредиент. Это своего рода аутотренинг.

Александр Мещеряков
Психиатрия

Врач-психиатр

  • Сегодня вам нужно упорство в достижении цели? Выпиваете глоточек упорства. Нужно спокойствие? Есть глоточек и его. А может, сегодня необходимо побольше сообразительности? Два глотка, пожалуйста.

  • Проглотив, ощущаете, как эти качества проходят в желудок и далее разливаются теплом по рукам, ногам и даже проходят в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.

— Готовим блюдо на свой вкус! А ингредиенты типа «какое ужасное утро», «какая ужасная погода», «опять на эту работу тащиться» не используем совсем, — советует Александр Мещеряков.

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Ранее клинический психолог Денис Долгов рассказывал о другом простом и быстром способе повлиять на свое настроение.

Когда у вас настроение хорошее и радостное, улыбка естественным образом сама появляется на лице. А знали ли вы, что между мимикой и мозгом есть обратная связь? Иначе говоря, если определенным образом воздействовать на тело, можно серьезно повлиять на свое психоэмоциональное состояние. По словам психолога, на этом действии основан телесно-ориентированный подход в психотерапии, и он реально эффективен.

Итак, чтобы улучшить настроение, надо улыбаться — просто так, без повода. Даже если в моменте у вас мрачный настрой, силой воли заставьте ваши губы растянуться в улыбке и постарайтесь ее удержать. Чтобы не смущать окружающих и не выглядеть глупо, лучше делать такое упражнение, пока никто не видит. Как заверил психолог, если выполнять его регулярно, а не ходить даже наедине с собой с вечно недовольным лицом, постепенно хорошее настроение может стать фоновым. Не верите? Попробуйте.

А ЗДЕСЬ вы можете узнать еще 10 способов поднять настроение за 15 минут, если совсем ничего не хочется.

Автор текста:Анастасия Романова
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