Психиатр Мещеряков назвал простой способ поднять себе настроение с утра

Одним простым способом «настроить настроение» утром поделился в своем телеграм-канале врач-психиатр Александр Мещеряков. Большинство людей по утрам пьют воду, чай или кофе. Те, кто пьет шампанское, не в счет — им, наверное, и так весело. Остальным доктор предлагает превратиться в повара и с каждым глотком утреннего напитка добавлять в свое «блюдо» нужный ингредиент. Это своего рода аутотренинг.
Сегодня вам нужно упорство в достижении цели? Выпиваете глоточек упорства. Нужно спокойствие? Есть глоточек и его. А может, сегодня необходимо побольше сообразительности? Два глотка, пожалуйста.
Проглотив, ощущаете, как эти качества проходят в желудок и далее разливаются теплом по рукам, ногам и даже проходят в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.
— Готовим блюдо на свой вкус! А ингредиенты типа «какое ужасное утро», «какая ужасная погода», «опять на эту работу тащиться» не используем совсем, — советует Александр Мещеряков.
Кстати
Ранее клинический психолог Денис Долгов рассказывал о другом простом и быстром способе повлиять на свое настроение.
Когда у вас настроение хорошее и радостное, улыбка естественным образом сама появляется на лице. А знали ли вы, что между мимикой и мозгом есть обратная связь? Иначе говоря, если определенным образом воздействовать на тело, можно серьезно повлиять на свое психоэмоциональное состояние. По словам психолога, на этом действии основан телесно-ориентированный подход в психотерапии, и он реально эффективен.
Итак, чтобы улучшить настроение, надо улыбаться — просто так, без повода. Даже если в моменте у вас мрачный настрой, силой воли заставьте ваши губы растянуться в улыбке и постарайтесь ее удержать. Чтобы не смущать окружающих и не выглядеть глупо, лучше делать такое упражнение, пока никто не видит. Как заверил психолог, если выполнять его регулярно, а не ходить даже наедине с собой с вечно недовольным лицом, постепенно хорошее настроение может стать фоновым. Не верите? Попробуйте.
А ЗДЕСЬ вы можете узнать еще 10 способов поднять настроение за 15 минут, если совсем ничего не хочется.