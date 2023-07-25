Назван главный секрет долгожителей с исключительной памятью

Как пишет Express, исследователи сравнили 64 пожилых женщин и мужчин с исключительной памятью с 55 «типично здоровыми» сверстниками, средний возраст всех участников составил около 82 лет. Команда сосредоточилась на различиях при сканировании мозга добровольцев, их тестах на подвижность, клинических оценках психического здоровья, исследованиях образа жизни и образцах крови. За испытуемыми наблюдали на протяжении пяти лет. Общие выводы неудивительны, но еще раз подтверждают известную теорию: есть прямая связь между физической активностью и умственной гибкостью.