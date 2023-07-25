Назван главный секрет долгожителей с исключительной памятью

Ученые давно пытаются разгадать секрет долгожителей, которые в свои 80 лет и старше обладают отличными когнитивными способностями и исключительной памятью. Такие люди могут легко соперничать с людьми, которые моложе их на несколько десятков лет.
Одно из исследований провели недавно испанские специалисты. Они попытались узнать, действительно ли «суперстарики» устойчивы к возрастным изменениям памяти или у них есть определенные механизмы, помогающие им преодолевать это ухудшение лучше, чем другим сверстникам. И выяснили, в частности, одну особенность таких долгожителей.
Как пишет Express, исследователи сравнили 64 пожилых женщин и мужчин с исключительной памятью с 55 «типично здоровыми» сверстниками, средний возраст всех участников составил около 82 лет. Команда сосредоточилась на различиях при сканировании мозга добровольцев, их тестах на подвижность, клинических оценках психического здоровья, исследованиях образа жизни и образцах крови. За испытуемыми наблюдали на протяжении пяти лет. Общие выводы неудивительны, но еще раз подтверждают известную теорию: есть прямая связь между физической активностью и умственной гибкостью.
Выяснилось, что «суперстарики» в целом были более активными в среднем возрасте и, как правило, проявляли такой же уровень активности в старости. Так, тест показал, что они быстрее типичных сверстников встают со стула. По мнению ученых, более высокая скорость передвижения таких долгожителей может быть связана в первую очередь с лучшим здоровьем мозга.
В итоге исследователи пришли к выводу, что для сохранения хорошей памяти в старости могут быть полезны занятия спортом именно в среднем возрасте или раньше. А вот позже — это вопрос.
«Выполнение аэробных упражнений в пожилом возрасте, по-видимому, не приносит когнитивной пользы. Даже если вмешательство приводит к улучшению кардиореспираторной выносливости, психические симптомы могут ускорить старение с раннего среднего возраста», — предполагают исследователи.
Интересно, но отличий в биомаркерах деменции в крови у «суперстариков» и их типичных сверстников авторы работы не нашли. По словам исследователей, это согласуется с более ранними работами, которые показали, что супердолгожители сохраняют функцию памяти, несмотря на одинаковые уровни белков-триггеров болезни Альцгеймера в их мозге.
«Наши результаты показывают, что „суперстарики“ устойчивы к этим процессам, хотя точные причины этого до сих пор неясны», — заключила Марта Гаро-Паскуаль, ведущий автор исследования из Центра болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии в Мадриде.
Результаты исследования были
Кстати
Ученые из США тоже недавно изучали феномен «суперстариков». И выяснили, какие два занятия могут улучшать память у таких людей. Другие исследователи считают, что можно омолодить мозг на 30-50 лет с помощью одной нехитрой, но трудной техники: надо бросить себе вызов и изучить одновременно три новых навыка.