Хирурги спасли женщину с разорвавшейся кистой яичника, а внутри увидели зубы и волосы

О необычном клиническом случае московские хирурги рассказывали в 2022 году. У 15-летней девушки обнаружили большое доброкачественное новообразование в области грудной клетки. Это случилось во время планового обследования в поликлинике, хотя до того подросток ни на что не жаловался. Выяснилось, что это была тератома, или эмбрионально-клеточная опухоль. По словам врачей, в этой опухоли было несколько абсолютно разных видов тканей: жировая, соединительная, хрящевая, а также волосы. Как говорил детский хирург Руслан Молотов, все это свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца пациентки.