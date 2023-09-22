Хирурги спасли женщину с разорвавшейся кистой яичника, а внутри увидели зубы и волосы

Хирурги Домододевской больницы уже после экспресс-обследования пациентки выяснили причину недомогания — разрыв тератомы, или дермоидной кисты яичника. Женщину срочно отправили в операционную, состояние у нее было жизнеугрожающим.
Врачи успели провести эндоскопическую операцию в течение так называемого «золотого часа», то есть в течение первого часа после разрыва кисты. При такой оперативности действий можно достичь самого высокого уровня выживаемости и намного снизить риск осложнений.
«Всего через три небольших прокола в области живота мы извлекли саму кисту диаметром почти 15 сантиметров и ее содержимое, разлившееся в брюшную полость. Помимо гнойных масс это были зубы и довольно внушительный сгусток волос», —
По словам врачей, этот клинический случай нетипичный, так как дермоидная киста встречается нечасто. Как объясняют медики, тератома формируется из оставшегося зачатка одной из эмбриональных тканей и может содержать волосы, ногти, зубы. Новообразование, как правило, растет очень медленно, не более нескольких миллиметров в год, и не вызывает беспокойства, если не достигает внушительных размеров.
Сейчас 60-летняя женщина уже чувствует себя хорошо, ее выписали домой. А врачи напоминают о том, что надо регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию, чтобы не попадать по скорой на операционный стол.
Другие случаи
Этим летом у 27-летней жительницы Липецкой области не получалось забеременеть. В попытке выяснить причину она обратилась к врачам. Гинекологи провели обследование молодой пациентки и нашли причину ее проблем с зачатием — гигантскую кисту яичника с зачатками челюсти. По словам врачей, хоть подобные случаи и описаны в медицинской литературе, но они очень редкие.
О необычном клиническом случае московские хирурги рассказывали в 2022 году. У 15-летней девушки обнаружили большое доброкачественное новообразование в области грудной клетки. Это случилось во время планового обследования в поликлинике, хотя до того подросток ни на что не жаловался. Выяснилось, что это была тератома, или эмбрионально-клеточная опухоль. По словам врачей, в этой опухоли было несколько абсолютно разных видов тканей: жировая, соединительная, хрящевая, а также волосы. Как говорил детский хирург Руслан Молотов, все это свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца пациентки.