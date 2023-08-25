Причиной «бесплодия» у молодой женщины оказалась киста с зачатками челюсти

О необычном клиническом случае московские хирурги рассказывали в прошлом году. У 15-летней девушки обнаружили большое доброкачественное новообразование в области грудной клетки. Это случилось во время планового обследования в поликлинике, хотя до того подросток ни на что не жаловался. Уже при выполнении КТ в больнице выяснилось, что новообразование не совсем обычное: это оказалась тератома, или эмбрионально-клеточная опухоль.