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Причиной «бесплодия» у молодой женщины оказалась киста с зачатками челюсти

У 27-летней жительницы Липецкой области не получалось забеременеть. В попытке выяснить причину она обратилась к врачам. Они обнаружили нечто уникальное.

25 августа 20231
Причиной «бесплодия» у молодой женщины оказалась киста с зачатками челюсти
Источник:
iStockphoto

Гинекологи Липецкой областной клинической больницы провели обследование молодой пациентки и нашли причину ее проблем с зачатием — гигантскую кисту яичника.

Врачи выполнили женщине малотравматичную операцию — удалили кисту лапараскопическим доступом, то есть без разрезов. Однако внутри кисты врачи обнаружили неожиданную находку — зачатки челюсти. По их словам, хоть подобные случаи и описаны в медицинской литературе, но они очень редкие. Об этом они рассказали на странице стационара в соцсети «ВКонтакте».

Причиной «бесплодия» у молодой женщины оказалась киста с зачатками челюсти
Источник:
ВКонтакте

Сейчас, по словам медиков, их пациентка готовится к выписке, послеоперационный период протекает спокойно. А в будущем у нее есть все шансы на желанную беременность, которой теперь ничто не мешает.

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Опухоль оказалась неразвившимся близнецом

О необычном клиническом случае московские хирурги рассказывали в прошлом году. У 15-летней девушки обнаружили большое доброкачественное новообразование в области грудной клетки. Это случилось во время планового обследования в поликлинике, хотя до того подросток ни на что не жаловался. Уже при выполнении КТ в больнице выяснилось, что новообразование не совсем обычное: это оказалась тератома, или эмбрионально-клеточная опухоль.

По словам врачей, в этой опухоли было несколько абсолютно разных видов тканей: жировая, соединительная, хрящевая, а также волосы. Как пояснил детский хирург Руслан Молотов, все это свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца пациентки.

Автор текста:Анастасия Романова
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