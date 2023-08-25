Причиной «бесплодия» у молодой женщины оказалась киста с зачатками челюсти

Гинекологи Липецкой областной клинической больницы провели обследование молодой пациентки и нашли причину ее проблем с зачатием — гигантскую кисту яичника.
Врачи выполнили женщине малотравматичную операцию — удалили кисту лапараскопическим доступом, то есть без разрезов. Однако внутри кисты врачи обнаружили неожиданную находку — зачатки челюсти. По их словам, хоть подобные случаи и описаны в медицинской литературе, но они очень редкие. Об этом они
Сейчас, по словам медиков, их пациентка готовится к выписке, послеоперационный период протекает спокойно. А в будущем у нее есть все шансы на желанную беременность, которой теперь ничто не мешает.
Опухоль оказалась неразвившимся близнецом
О необычном клиническом случае московские хирурги рассказывали в прошлом году. У 15-летней девушки обнаружили большое доброкачественное новообразование в области грудной клетки. Это случилось во время планового обследования в поликлинике, хотя до того подросток ни на что не жаловался. Уже при выполнении КТ в больнице выяснилось, что новообразование не совсем обычное: это оказалась тератома, или эмбрионально-клеточная опухоль.
По словам врачей, в этой опухоли было несколько абсолютно разных видов тканей: жировая, соединительная, хрящевая, а также волосы. Как пояснил детский хирург Руслан Молотов, все это свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца пациентки.