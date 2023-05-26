К 30 годам восемь кесаревых сечений: московские врачи приняли уникальные роды

Женщина обратилась в роддом при Городской клинической больнице № 29 им. Баумана на 30-й неделе беременности. Случай для врачей оказался неординарным. Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, кроме рубца на матке после семи операций кесарева сечения, восьмая беременность осложнялась полным предлежанием плаценты.
Как объясняют медики, предлежание плаценты — это акушерская патология, при которой плацента находится в области нижнего сегмента матки. Такое аномальное расположение требует особого медицинского наблюдения и высочайшего уровня хирургической техники проведения операции.
Количество операций кесарева сечения у молодой женщины тоже впечатляет. Считалось, что после первой операции каждая последующая увеличивает риски во время как вынашивания ребенка, так и родоразрешения: это чревато разрывом матки. Однако, по словам заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ №29 Ларисы Есиповой, современные методы проведения кесарева сечения позволяют минимизировать риск образования спаечного процесса — женщины могут планировать столько беременностей, сколько хотят.
«Операция прошла без осложнений благодаря слаженной работе команды высококлассных профессионалов: акушеров-гинекологов, анестезиологов, неонатологов и операционных медицинских сестер. Никаких осложнений не было», — рассказала Лариса Есипова.
Необычные роды врачи приняли еще в апреле, но
Другие случаи
В начале года в петербургском роддоме №10 приняли пятые роды с помощью кесарева сечения.
В феврале жительница Подмосковья смогла родить после шестой операции. Врачам удалось довести ее беременность до доношенного срока. По их словам, операция прошла успешно. В итоге на свет появился мальчик весом 3980 граммов. Как тогда рассказывали в региональном минздраве, в Московском областном перинатальном центре за 2022 год приняли роды у десяти женщин, у которых в анамнезе было более четырех кесаревых сечений.
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