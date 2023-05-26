К 30 годам восемь кесаревых сечений: московские врачи приняли уникальные роды

В феврале жительница Подмосковья смогла родить после шестой операции. Врачам удалось довести ее беременность до доношенного срока. По их словам, операция прошла успешно. В итоге на свет появился мальчик весом 3980 граммов. Как тогда рассказывали в региональном минздраве, в Московском областном перинатальном центре за 2022 год приняли роды у десяти женщин, у которых в анамнезе было более четырех кесаревых сечений.