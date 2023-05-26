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К 30 годам восемь кесаревых сечений: московские врачи приняли уникальные роды

Москвичка в 30 лет стала мамой в восьмой раз. Врачи назвали случай этой женщины уникальным: все восемь родов проходили с помощью кесарева сечения.

26 мая 2023
К 30 годам восемь кесаревых сечений: московские врачи приняли уникальные роды
Источник:
pexels.com

Женщина обратилась в роддом при Городской клинической больнице № 29 им. Баумана на 30-й неделе беременности. Случай для врачей оказался неординарным. Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, кроме рубца на матке после семи операций кесарева сечения, восьмая беременность осложнялась полным предлежанием плаценты.

Как объясняют медики, предлежание плаценты — это акушерская патология, при которой плацента находится в области нижнего сегмента матки. Такое аномальное расположение требует особого медицинского наблюдения и высочайшего уровня хирургической техники проведения операции.

Количество операций кесарева сечения у молодой женщины тоже впечатляет. Считалось, что после первой операции каждая последующая увеличивает риски во время как вынашивания ребенка, так и родоразрешения: это чревато разрывом матки. Однако, по словам заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ №29 Ларисы Есиповой, современные методы проведения кесарева сечения позволяют минимизировать риск образования спаечного процесса — женщины могут планировать столько беременностей, сколько хотят.

«Операция прошла без осложнений благодаря слаженной работе команды высококлассных профессионалов: акушеров-гинекологов, анестезиологов, неонатологов и операционных медицинских сестер. Никаких осложнений не было», — рассказала Лариса Есипова.

Необычные роды врачи приняли еще в апреле, но рассказали о них только сейчас. Как говорят врачи, мамочка с ребенком прекрасно себя чувствуют.

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Другие случаи

В начале года в петербургском роддоме №10 приняли пятые роды с помощью кесарева сечения.

В феврале жительница Подмосковья смогла родить после шестой операции. Врачам удалось довести ее беременность до доношенного срока. По их словам, операция прошла успешно. В итоге на свет появился мальчик весом 3980 граммов. Как тогда рассказывали в региональном минздраве, в Московском областном перинатальном центре за 2022 год приняли роды у десяти женщин, у которых в анамнезе было более четырех кесаревых сечений.

О других необычных родах читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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