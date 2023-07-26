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Поторопитесь собрать: эта ягода поможет стать умнее и понизит давление

Лето — прекрасная пора, чтобы есть свежие фрукты, овощи и ягоды. Ученые советуют присмотреться к последним: в них пользы больше, чем вы можете предполагать.

26 июля 20233
Поторопитесь собрать: эта ягода поможет стать умнее и понизит давление
Источник:
freepik

Ученые из Университета штата Сан-Диего провели исследование и пришли к выводу: если есть клубнику как можно чаще, то это благоприятно скажется на состоянии вашего организма. Причем ягода полезна как для сердца, так и для мозга.

В эксперименте приняли участие 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Участники потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, что эквивалентно двум полноценным порциям ягод в день. Делали они это в течение 8 недель.

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Ученые внимательно наблюдали за физиологическими и биохимическими показателями участников с помощью различных исследований и анализов. Оказалось, что эта ягода может творить настоящие чудеса!

Польза клубники

  1. Ягода улучшает когнитивные функции за счет увеличения скорости обработки информации на 5,2%.

  2. Потребление клубники также снижает систолическое артериальное давление на 3,6%.

  3. Увеличилась общая антиоксидантная способность организма на 10,2%.

  4. Клубника богата биологически активными соединениями, обеспечивает организм многочисленными полезными для сердца питательными веществами.

  5. Эта ягода богата витамином С, вы можете получить его суточную норму.

  6. Окружность талии участников уменьшилась на 1,1%, причем это заметили все добровольцы.

«Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций, а также помогает защититься от гипертонии. Причем ягода полезна как для молодых, так и для пожилых людей», — сказала главный автор исследования Ширин Хушманд, профессор Школы физических упражнений и диетологии в штате Сан-Диего.

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Как клубника может навредить

Несмотря на всю пользу клубники, есть люди, которым есть ее не стоит. Например, с ягодой стоит быть особенно аккуратными аллергикам. Кстати, ученые выяснили, что перекрестная реакция на продукт может быть у людей, страдающих от аллергии на пыльцу березы.

Клубнику врачи не советуют есть людям с язвенной болезнью или гастритом. Дело в том, что в ней есть кислоты, которые при контакте со слизистой могут усилить раздражение и спровоцировать обострение болезни.

А еще клубника может вредить эмали зубов и усугубить кариес. Впрочем, если есть ее в умеренных количествах (150-200 грамм в сутки), то здоровому человеку клубника принесет только пользу.

Автор текста:Софья Хромова
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