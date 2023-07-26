Поторопитесь собрать: эта ягода поможет стать умнее и понизит давление

Несмотря на всю пользу клубники, есть люди, которым есть ее не стоит. Например, с ягодой стоит быть особенно аккуратными аллергикам. Кстати, ученые выяснили, что перекрестная реакция на продукт может быть у людей, страдающих от аллергии на пыльцу березы.