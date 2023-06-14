«У некоторых людей после заражения возникают осложнения , — обращает внимание диетолог. — Не слишком ли это высокая цена за пренебрежение простыми правилами безопасности? Действительно простыми: достаточно хорошо промыть фрукты перед тем, как есть. При этом совершенно необязательно ягоды замачивать и мыть с мылом, уксусом, содой и так далее».