Против воспаления и старости: кофе и еще 6 продуктов с антиоксидантами

Хроническое воспаление в вашем теле может протекать незаметно и стать при этом причиной множества самых неприятных недугов — от больных суставов до аутоиммунных, например волчанки. Кроме того, врачи связывают именно с хроническим воспалением некоторые болезни сердца и даже психические заболевания.
Стресс, загрязнение окружающей среды, плохое питание, недостаток сна и множество других фактов современной жизни приводят к постоянно повышенному уровню воспаления. Исправить ситуацию помогут продукты с антиоксидантами. Эти соединения помогают очистить клетки от свободных радикалов.
Вот несколько продуктов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.
Черника
Вообще антиоксиданты есть во всех ягодах, поэтому клубника и малина тоже принесут вам пользу. Однако черника особенно хороша для снятия воспаления. Соединения антоцианов, которые как раз и придают чернике ее цвет, помогают снизить риск болезней сердца, рака и диабета.
Помидоры
В помидорах есть витамин С, бета-каротин, флавониды и ликопин. Именно поэтому они регулярно попадают в список «антираковой» еды. Вы можете есть помидор свежим или обжаривать — полезные свойства все равно сохранятся.
Зеленый чай
Зеленый чай — отличный напиток для тех, кто хочет получить заряд антиоксидантов. В нем есть катехины, которые снижают риск злокачественных образований и имеют противовоспалительные свойства.
Апельсин
Цитрусы богаты аскорбиновой кислотой. Витамин С — мощный антиоксидант, который позволяет снизить риск инсульта, сосудистой дисфункции, укрепляет иммунитет и участвует в выработке главного белка красоты — коллагена.
Шпинат
Шпинат известен как ценный источник витамина К, однако на этом его достоинства не заканчиваются. В нем есть множество антиоксидантов — это, например, кемпферол, кверцетин, лютеин и зеаксантин. Благодаря этому шпинат помогает оздоровить зрение, способствует профилактике рака и укрепляет сердце.
Кофе
Кофе с утра — еще один приятный и полезный способ получить заряд антиоксидантов. В напитке есть хлоргеновая кислота, способная подавлять воспаление.
Кстати, свойства кофе во многом зависят от сорта. Так, зерна робусты содержат почти в два раза больше антиоксидантов, чем зерна арабики. Если вам нужны антиоксиданты в кофе, проверьте этикетку на упаковке кофейных зерен, чтобы убедиться, что вы покупаете этот сорт.
Темный шоколад
Хорошая новость для сладкоежек: есть все причины не отказывать себе в удовольствии и наслаждаться любимым лакомством. Темный шоколад содержит большое количество антиоксидантов, особенно флавоноидов. Чем темнее шоколад и чем выше содержание какао-бобов, тем больше антиоксидантов он может содержать, пишет издание