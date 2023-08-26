Против воспаления и старости: кофе и еще 6 продуктов с антиоксидантами

Кстати, свойства кофе во многом зависят от сорта. Так, зерна робусты содержат почти в два раза больше антиоксидантов, чем зерна арабики. Если вам нужны антиоксиданты в кофе, проверьте этикетку на упаковке кофейных зерен, чтобы убедиться, что вы покупаете этот сорт.