Диетолог Русакова объяснила, какой рацион поможет похудеть и при этом не мучиться от голода

«В первую очередь необходимо отказаться от распространенного стереотипа «чтобы похудеть, нужно меньше есть» , — объяснила «Доктору Питеру» врач-диетолог Дарья Русакова. — Этот принцип работает только в тех случаях, когда дефицит калорий небольшой — к примеру, при своей норме в 2000 калорий человек потребляет 1800. Совершенно точно не нужно голодать и сильно ограничивать себя в еде, именно такой подход зачастую приводит к срыву.