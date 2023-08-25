«Убийца с салютом»: как бокал шампанского может разрушить организм

Шампанское состоит из насыщенного спирта с добавлением сахара (особенно его много в полусладких видах напитка). Оно способствует накоплению жиров в организме и возникновению сахарного диабета второго типа.

От шампанского сильно страдает печень — из-за этанола в составе.

Любители «замечательного напитка» рискуют раньше времени получить ухудшение зрения.

Даже после бокала этого алкоголя человек может получить приступ мигрени, ну а после пары-тройки — перестать контролировать собственное поведение.

Также не стоит забывать о том, что обильное количество шампанского в желудке провоцирует гниение продуктов питания в кишечнике и вздутие живота.

Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет и на ребенка, что может привести к мертворождению или появлению аномалий.

Шампанское пагубно действует на мозговую деятельность человека, память и эмоциональное состояние. Особенно вредно оно для подростков. Нейроны в мозгу, отвечающие за нормальное функционирование ребенка, погибают под действием этилового спирта. В результате происходит снижение интеллектуальных способностей, а частое употребление напитка может вызвать психологические расстройства.