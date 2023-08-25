«Убийца с салютом»: как бокал шампанского может разрушить организм

Шампанское считают напитком для праздников. Обычно без этого спиртного не обходится ни один юбилей, свадьба или Новый год. Есть и такие любители шампанского, которые никогда не откажутся от бокальчика и без мало-мальски веского повода.
Врач объяснил, почему не стоит так беспечно относиться к шампанскому. Критичным для здоровья может оказаться даже один бокал.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач
Мало градусов — много вреда
«Да, действительно, шампанское — слабоалкогольный напиток крепостью „всего-то“ 12 градусов, — рассказал „Доктору Питеру“ врач Александр Умнов. — Но в нем содержатся пузырьки углекислого газа, которые помогают алкоголю быстрее всасываться в кровь. Поэтому опьянение от шампанского наступает быстрее, чем от других алкогольных напитков».
Кроме того, пузырьки шампанского очень пагубно влияют на стенки желудка и его слизистую — повышают кислотность среды, что может привести к возникновению язвы.
Что творит шампанское с нашим организмом
Шампанское состоит из насыщенного спирта с добавлением сахара (особенно его много в полусладких видах напитка). Оно способствует накоплению жиров в организме и возникновению сахарного диабета второго типа.
От шампанского сильно страдает печень — из-за этанола в составе.
Любители «замечательного напитка» рискуют раньше времени получить ухудшение зрения.
Даже после бокала этого алкоголя человек может получить приступ мигрени, ну а после пары-тройки — перестать контролировать собственное поведение.
Также не стоит забывать о том, что обильное количество шампанского в желудке провоцирует гниение продуктов питания в кишечнике и вздутие живота.
Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет и на ребенка, что может привести к мертворождению или появлению аномалий.
Шампанское пагубно действует на мозговую деятельность человека, память и эмоциональное состояние. Особенно вредно оно для подростков. Нейроны в мозгу, отвечающие за нормальное функционирование ребенка, погибают под действием этилового спирта. В результате происходит снижение интеллектуальных способностей, а частое употребление напитка может вызвать психологические расстройства.
Опасны возможные аллергические реакции на компоненты, которые находятся в составе шампанского.
«Убийца с салютом»
«Главная проблема современного шампанского — в его неправильном производстве, — обращает внимание Александр Умнов. — Дешевый вид этого напитка делают из некачественного сырья с добавлением химических ингредиентов (красителей, подсластителей, усилителей запаха) для улучшения вкуса. В результате после одного бокала человеку хочется выпить больше, и в некоторых случаях может возникнуть настоящая интоксикация организма».
Шампанское — «убийца с салютом». Оно привлекательно из-за кажущейся легкости и вызывает привыкание. Поэтому увлекаться этим напитком не нужно.