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«Убийца с салютом»: как бокал шампанского может разрушить организм

Многие уверены, что шампанское — это просто легкий алкоголь, от которого нет никакого вреда. Врач объяснил, в чем особенности воздействия на организм этого вида спиртного и почему оно даже в небольших дозах опасно для здоровья.

25 августа 20233
«Убийца с салютом»: как бокал шампанского может разрушить организм
Источник:
Getty Images

Шампанское считают напитком для праздников. Обычно без этого спиртного не обходится ни один юбилей, свадьба или Новый год. Есть и такие любители шампанского, которые никогда не откажутся от бокальчика и без мало-мальски веского повода.

Врач объяснил, почему не стоит так беспечно относиться к шампанскому. Критичным для здоровья может оказаться даже один бокал.

Александр Умнов
Медицина

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач

Мало градусов — много вреда

«Да, действительно, шампанское — слабоалкогольный напиток крепостью „всего-то“ 12 градусов, — рассказал „Доктору Питеру“ врач Александр Умнов. — Но в нем содержатся пузырьки углекислого газа, которые помогают алкоголю быстрее всасываться в кровь. Поэтому опьянение от шампанского наступает быстрее, чем от других алкогольных напитков».

Кроме того, пузырьки шампанского очень пагубно влияют на стенки желудка и его слизистую — повышают кислотность среды, что может привести к возникновению язвы.

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  1. Шампанское состоит из насыщенного спирта с добавлением сахара (особенно его много в полусладких видах напитка). Оно способствует накоплению жиров в организме и возникновению сахарного диабета второго типа. 

  2. От шампанского сильно страдает печень — из-за этанола в составе.

  3. Любители «замечательного напитка» рискуют раньше времени получить ухудшение зрения.

  4. Даже после бокала этого алкоголя человек может получить приступ мигрени, ну а после пары-тройки — перестать контролировать собственное поведение.

  5. Также не стоит забывать о том, что обильное количество шампанского в желудке провоцирует гниение продуктов питания в кишечнике и вздутие живота.

  6. Шампанское противопоказано беременным и кормящим мамам. В период беременности оно влияет и на ребенка, что может привести к мертворождению или появлению аномалий.

  7. Шампанское пагубно действует на мозговую деятельность человека, память и эмоциональное состояние. Особенно вредно оно для подростков. Нейроны в мозгу, отвечающие за нормальное функционирование ребенка, погибают под действием этилового спирта. В результате происходит снижение интеллектуальных способностей, а частое употребление напитка может вызвать психологические расстройства.

  8. Опасны возможные аллергические реакции на компоненты, которые находятся в составе шампанского.

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«Убийца с салютом»

«Главная проблема современного шампанского — в его неправильном производстве, — обращает внимание Александр Умнов. — Дешевый вид этого напитка делают из некачественного сырья с добавлением химических ингредиентов (красителей, подсластителей, усилителей запаха) для улучшения вкуса. В результате после одного бокала человеку хочется выпить больше, и в некоторых случаях может возникнуть настоящая интоксикация организма».

Шампанское — «убийца с салютом». Оно привлекательно из-за кажущейся легкости и вызывает привыкание. Поэтому увлекаться этим напитком не нужно.

Автор текста:Анна Майская
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