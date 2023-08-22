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В Минздраве предупредили, что популярное лекарство от аллергии может вызывать депрессию

Минздрав внес изменения в инструкции к препаратам, которые назначают в качестве антигистаминного средства. В ведомстве предупредили о выявлении у них двух новых побочных эффектов.

22 августа 2023
лекарства побочный эффект
Источник:
iStockphoto

Новые побочные эффекты обнаружены у лекарств с активным веществом дезлоратадин в составе. Об этом сообщает Минздрав и просит производителей этих препаратов внести изменения в инструкции по применению. Информационное письмо об этом опубликовано в Государственном реестре лекарственных средств, сообщают фармакологи.

Новое побочное действие

В ведомстве уточнили, что в России зарегистрировано 27 торговых наименований препаратов в разных лекарственных формах и дозировках, в составе которых есть дезлоратадин как действующее вещество.

Минздрав просит внести в инструкции к ним в раздел «Побочное действие» новые данные. Так, пункт «нарушения психики» надо дополнить информацией «частота неизвестна — депрессивное расстройство».

Также у дезлоратадина обнаружился еще один побочный эффект, о котором производители должны уведомить пациентов, — это синдром «сухого глаза». Частота его тоже неизвестна. Он проявляется резью и жжением в глазах из-за недостаточной увлажненности поверхности роговицы и конъюнктивы.

Справка

Дезлоратадин — это лекарственное средство с функцией блокатора H1-гистаминовых рецепторов длительного действия, антигистаминный препарат второго поколения. Активный метаболит лоратадина.

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Новые данные

Добавим, ранее новые побочные действия были обнаружены у ропинирола  — препарата для терапии болезни Паркинсона. Это спонтанная эрекция и икота.

Также «Доктор Питер» сообщал, что Минздрав внес изменения в инструкции к ряду препаратов, которые часто прописывают пациентам для защиты желудка. Речь идет об ингибиторах протонной помпы — омепразола, партопразола и других. Выяснилось, что их долгий прием увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности.

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Изменения с 1 сентября

Ряд лекарств станет сложнее купить в аптеках в связи с обновлением в России с 1 сентября правил отпуска препаратов. Под более жесткий контроль попадут льготные препараты, например для диабетиков, а также рецептурные лекарства, продаваемые через Интернет, и психотропные средства — как препараты, подлежащие ПКУ.

Есть мнение, что с 1 сентября, после введения новшества, в некоторых аптеках будут строже относиться к отпуску препаратов, которые продаются без рецепта. Но в целом, скорее всего, лекарства от насморка, кашля, средства от изжоги будут продаваться так же свободно, как это и было раньше.

Автор текста:Анна Майская
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