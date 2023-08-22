В Минздраве предупредили, что популярное лекарство от аллергии может вызывать депрессию

Есть мнение, что с 1 сентября, после введения новшества, в некоторых аптеках будут строже относиться к отпуску препаратов, которые продаются без рецепта. Но в целом, скорее всего, лекарства от насморка, кашля, средства от изжоги будут продаваться так же свободно, как это и было раньше.