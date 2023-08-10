Эндокринолог Павлова объяснила, почему бокальчик вина «для настроения» разрушит организм

Есть мнение, будто, если ты не пьешь дешевое пиво каждый день, а балуешь себя на ежедневной основе бокальчиком хорошего вина для настроения, ты точно не алкоголик и здоровью не вредишь, даже наоборот. Однако не обольщайтесь: даже самое дорогое и качественное вино остается алкогольным напитком. Об этом в своем
Как поясняет Павлова, на самом деле дорогое и самое изысканное вино не сильно лучше обычной дешевой водки.
Есть мнение, будто вино обладает чуть ли не лечебными свойствами. Кроме того, в массовой культуре принято пропагандировать этот напиток как лучшее средство для расслабления. Как часто в сериалах показывают главную героиню, которая вечером наливает себе бокальчик!
Однако на самом деле нельзя забывать: в самом элитном вине есть все тот же этиловый спирт, что и в обычной водке. И этот спирт точно так же может стать причиной развития зависимости.
Зависимость от спиртного быстрее можно приобрести крепкими напитками, однако и вино тоже может превратить вас в алкоголика. По признанию Павловой, она знает двух женщин, которые заработали цирроз на хороших винах.
Исследования доказывают особую опасность любых алкогольных напитков.
Красное вино ухудшает качество сна и приводит к головным болям. Белое разрушает зубы и мешает нормальной работе внутренних органов.
Еще опаснее коктейли в баночках. В них, как правило, гремучая смесь спирта, сахара и газа. Такой напиток усваивается быстрее и нагружает печень и почки. А еще в них кладут красители и усилители вкуса.
Для некоторых органов вообще не существует безопасных доз спиртного — например, для поджелудочной. Постоянное употребление алкоголя вызывает тревожное расстройство и депрессию. А еще со спиртного легко растолстеть: вино и пиво содержат в себе немало калорий.
В жару алкоголь не помогает утолить жажду, только еще больше вызывает обезвоживание. Спиртные напитки сначала провоцируют расширение сосудов, а затем спазм. Организм перегревается еще быстрее, возникает риск теплового удара.
Даже один бокальчик за ужином «для настроения» может со временем превратиться в несколько. Потом вы можете заменить вино чем-то покрепче — и вот вы уже подсели на алкоголь. Выбраться из зависимости бывает непросто даже с помощью препаратов. Поэтому лучше радоваться жизни на трезвую голову.