Эндокринолог Павлова объяснила, почему бокальчик вина «для настроения» разрушит организм

Есть мнение, будто, если ты не пьешь дешевое пиво каждый день, а балуешь себя на ежедневной основе бокальчиком хорошего вина для настроения, ты точно не алкоголик и здоровью не вредишь, даже наоборот. Однако не обольщайтесь: даже самое дорогое и качественное вино остается алкогольным напитком. Об этом в своем телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.