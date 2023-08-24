Защитят от Альцгеймера: ученый из Сиднея рассказал, зачем он ест яблоки каждый день

Врачи предупреждают: садиться на монодиету из яблок или поглощать их в течение дня в огромных количествах не стоит. Это может привести к проблемам со здоровьем. Дело в том, что с яблоками вы можете получить слишком много грубой клетчатки и фруктовых кислот. Это провоцирует воспалительные процессы в желчном пузыре, обострение колитов и гастритов.