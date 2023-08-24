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Защитят от Альцгеймера: ученый из Сиднея рассказал, зачем он ест яблоки каждый день

Есть убедительные доказательства того, что яблоки полезны для мозга и даже могут снизить риски болезни Альцгеймера. Об этом заявил ученый-диетолог. Он признался, что и сам ест этот фрукт ежедневно.

24 августа 20232
яблоки вред польза
Источник:
iStockphoto

Слабоумие в меньшей степени грозит тем, у кого активно работает мозг — чем больше, тем лучше. Об этом не устают повторять ученые. Но есть убедительные доказательства того, что улучшить память и снизить риски деменции в старости могут и некоторые продукты. Например, яблоки.

Ученый-диетолог из Сиднея признался, что сам верит в чудодейственную силу яблок и поэтому ест их каждый день.

Винсент Кандратината
Медицина

Ученый, врач-диетолог

В России есть такая поговорка: «Два яблока на ужин — и доктор не нужен». Диетолог с ней абсолютно согласен.

«Из 1755 различных видов съедобных фруктов только один обладает способностью отпугивать врачей, проще говоря, позволяет нам не болеть. Это яблоки, — заявил ученый-диетолог доктор Винсент. — В яблоках содержится самая высокая концентрация и самый широкий спектр фенольных антиоксидантов. Это делает фрукт идеальным суперпродуктом».

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Яблоки для мозга

Доктор Винсент уверяет, что сам ест яблоки каждый день. Доказано, что они содержат витамины и минералы, которые связаны с сохранением памяти. 

«Фрукт богат флавоноидами, которые могут помочь снизить риск болезни Альцгеймера, защищая мозг от вредных веществ, — заявил врач. — Это доказало американское исследование с участием 2800 участников. У тех, кто ел продукты с низким содержанием флавоноидов, в два-четыре раза чаще развивалась болезнь Альцгеймера и связанная с ней деменция в течение 20-летнего периода». 

Справедливости ради надо сказать, что флавоноиды содержатся не только в яблоках. Они есть в грушах, капусте, шпинате, даже в шоколаде.

«Но яблоки богаты еще и витаминами и минералами, защищающими клетки мозга от нейротоксичности, которая может привести к нейродегенеративным расстройствам и слабоумию», — цитирует слова доктора Винсента издание Daily Mail. — «Нейротоксичность может возникнуть из-за воздействия на организм некоторых пищевых добавок, пестицидов, промышленных и чистящих растворителей и косметики». 

А еще в яблоках много пектина, растворимой клетчатки. Доказано, что ее употребление снижает риски развития депрессии, резюмирует ученый.

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Врачи предупреждают: садиться на монодиету из яблок или поглощать их в течение дня в огромных количествах не стоит. Это может привести к проблемам со здоровьем. Дело в том, что с яблоками вы можете получить слишком много грубой клетчатки и фруктовых кислот. Это провоцирует воспалительные процессы в желчном пузыре, обострение колитов и гастритов.

При этом эксперты подтверждают: в небольших количествах яблоки и правда очень полезны. В них также есть витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота, а в косточках — гликозид амигдалин (витамин В17).

Автор текста:Анна Майская
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