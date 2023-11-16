Воспаление кишечника может ускорить развитие болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера впервые была описана в 1906 году. Прошло почти 120 лет, но врачи до сих пор не могут точно предсказать, разовьется заболевание у того или иного человека или нет. Известно, что в мозгу больного Альцгеймером откладывается бета-амилоидный белок, который приводит к ускоренной гибели клеток головного мозга.