Воспаление кишечника может ускорить развитие болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера впервые была описана в 1906 году. Прошло почти 120 лет, но врачи до сих пор не могут точно предсказать, разовьется заболевание у того или иного человека или нет. Известно, что в мозгу больного Альцгеймером откладывается бета-амилоидный белок, который приводит к ускоренной гибели клеток головного мозга.
Среди возможных факторов, которые могут привести к болезни, врачи называют сахарный диабет и высокий уровень холестерина. Одно из исследований показало, что в три раза чаще подвержены заболеванию женщины с мерцательной аритмией. Хронический стресс или депрессия повышают риск Альцгеймера вдвое. А во время вспышки ковида оказалось, что вероятность развития болезни мозга в течение года у пожилых, инфицированных коронавирусом, выше на 50-80%.
И вот ученые нашли еще один фактор. Развитие болезни Альцгеймера может ускорить воспаление кишечника.
Дело в том, что с возрастом микробиота кишечника меняется, что часто приводит к воспалению.
«Возможно, возрастные изменения в составе микробиоты создают воспалительную среду, которая разрушает эпителиальный барьер кишечника, — говорится в недавнем исследовании, опубликованном в научном журнале
Ученые связали старение и возрастные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, с изменением состава микробиоты и более высоким уровнем кишечных микробных компонентов в кровообращении.
Чтобы выяснить роль кишечника в развитии болезни Альцгеймера, исследователи сравнили анализы кала пожилых людей на наличие белка кальпротектина — маркера воспаления кишечника, уровень которого повышается при нарушении целостности кишечного барьера.
Оказалось, что уровень кальпротектина повышен в пожилом возрасте, а у людей с болезнью Альйгеймера особенно высокий. Связали наличие воспаления и с ухудшением вербальной памяти у добровольцев, которые не имели подтвержденного диагноза.
«В совокупности эти данные позволяют предположить, что воспаление кишечника связано с патологией головного мозга даже на самых ранних стадиях заболевания. Более того, воспаление кишечника может усугубить прогрессирование болезни Альцгеймера», — делают вывод ученые.
Исследование показало, как важно следить за здоровьем кишечника, который влияет на когнитивные функции и способен ускорить развитие деменции.
Может, поэтому ученый-диетолог из Сиднея Винсент Кандратината советует каждый день есть яблоки, чтобы снизить риски болезни Альцгеймера.
«Яблоки богаты флавоноидами, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера, защищая мозг от вредных веществ», — заявил врач.
Кроме этого, яблоки содержат много клетчатки, которая улучшает пищеварение и оздоравливает кишечник.