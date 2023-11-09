Диетолог Мещерякова назвала простую замену кофе, если вы решили от него отказаться

Если вы любите кофе, но по разным причинам решили «завязать» с ним, первое, что приходит на ум — постепенно сокращать количество выпиваемых чашек, чтобы организм естественным путем отвык от кофеина. Но практика показывает: в большинстве случаев такой способ не работает. По мнению врача-диетолога Татьяны Мещеряковой, чтобы избавиться от привычки подпитывать свой организм энергетиком, надо для начала пересмотреть свой режим дня.
Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию
«Каждое утро миллионы людей спешат на работу со стаканчиками кофе. Многие и рады бы отказаться от привычки выпивать несколько чашек кофе, чтобы взбодриться, только ничего не получается. Причина кроется в нарушении режима сна и бодрствования и, как следствие, в торможении процессов восстановления многих систем организма. Именно это заставляет искать стимуляторы, которые искусственно поднимают и поддерживают нужный уровень активности», — объясняет Татьяна Мещерякова.
По словам специалиста, если регулярно поздно ложиться и рано вставать, не высыпаться, можно добиться сбоя в выработке ряда гормонов, которые регулируют и поддерживают работу всего организма. Среди них:
мелатонин — гормон сна. Он начинает вырабатываться около 21 часа, а в 3-4 часа утра его уровень начинает снижаться;
соматропин — гормон роста. Он отвечает за увеличение и регенерацию мышечной и костной тканей и начинает вырабатываться около 22-23 часов;
кортизол — гормон активности и стресса. Его выработка начинается около 3-4 часов утра, а пик достигает в 6-7 утра, заставляя нас проснуться.
«Если же человек мало спит, он подавляет нормальный ритм выработки гормонов, регулирующих сон», — добавляет диетолог.
Как действует кофе?
По словам врача, без нормализации режима сна человек если и сможет отказаться от кофе или других энергетиков, то лишь на короткое время.
«За счет кофеина в организме происходит конкурентное замещение ряда рецепторов, ответственных за проявление чувства усталости и утомления. Именно это и дает иллюзорное ощущение бодрости», — объясняет Татьяна Мещерякова.
Что еще поможет взбодриться
Кроме соблюдения нормального режима сна, почувствовать себя бодрее утром можно с помощью простого средства. По словам врача, это стакан горячей воды температурой 50-60 градусов.
«В отличие от кофе, стакан воды стимулирует активность лимфатической системы, способствует повышению скорости метаболизма и придает энергии, так необходимой нам утром», — заключила диетолог.