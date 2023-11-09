Диетолог Мещерякова назвала простую замену кофе, если вы решили от него отказаться

Если вы любите кофе, но по разным причинам решили «завязать» с ним, первое, что приходит на ум — постепенно сокращать количество выпиваемых чашек, чтобы организм естественным путем отвык от кофеина. Но практика показывает: в большинстве случаев такой способ не работает. По мнению врача-диетолога Татьяны Мещеряковой, чтобы избавиться от привычки подпитывать свой организм энергетиком, надо для начала пересмотреть свой режим дня.