«Сократите все сладкое, румяное и хрустящее»: зверские способы сахара разрушать наши сосуды

Есть два эффективных способа побыстрее сделать себя старым и метаболически больным. Но любое упоминание об этих двух вещах вызывает улыбку умиления у большинства любителей побаловать себя:

сладеньким, полуфабрикатным и мучным;

поджаристой румяной корочкой.