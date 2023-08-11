Врач Умнов объяснил, что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку

«В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, очень плохо. Его беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность, — признает врач. — Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары. Чем дальше, тем больше вызывают раздражение любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки. Где-то на пятые сутки человек начинает приходить в себя. Ему становится лучше, появляется аппетит».