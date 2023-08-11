Врач Умнов объяснил, что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку

Алкоголь многие воспринимают как способ расслабиться, снять напряжение. Но если стрессов много и другие способы прийти в спокойное расположение духа и перестать переживать не работают, то можно даже не заметить, как станешь пьяницей, а потом и заправским алкоголиком.
Врач рассказал «Доктору Питеру», как по-разному действует регулярное употребление водки на мужской и женский организм, как реагируют на крепкий алкоголь разные органы, и что будет со здоровьем, если отказаться от спиртного усилием воли.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург
Вред для мужчин: импотенция и нарушение ДНК
«Употребление водки может привести к импотенции, так как постепенно снижается количество здоровых и подвижных сперматозоидов и возникает сужение семенных канальцев, — рассказал „Доктору Питеру“ врач, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. — Кроме того, при хроническом алкоголизме повреждаются нервы в тазу и корковое вещество в головном мозге, отвечающее за получение полового удовольствия, вследствие чего оргазм может не наступить».
Еще одна потенциальная опасность водки: этанол разрушает самые уязвимые звенья ДНК-клетки, из-за чего происходит накопление мутаций, увеличивающих риск появления пороков развития у плода.
«Именно поэтому врачи рекомендуют воздерживаться от спиртного за два-три месяца до зачатия. Не зря в дореволюционной России молодожены не пили водку на свадьбе, чтобы зачать здоровое дитя», — отмечает врач.
Женщины рискуют сильнее
«Организм женщины разрушается от воздействия водки сильнее, чем мужской, поскольку в нем гораздо меньше ферментов для переработки этилового спирта, — объяснил Александр Умнов. — Одно из последствий — нарушение менструального цикла из-за снижения концентрации в крови эстрадиола и повышения тестостерона. Кроме того, климакс у пьющих женщин наступает гораздо раньше — в среднем на 10-15 лет».
По каким органам бьет крепкий алкоголь
«Водка приводит к дистрофии тканей сердца, пациенты страдают повышением артериального давления, нарушением ритма, — разъясняет врач. — Еще одна опасность — жировое перерождение печени, из-за чего сначала орган становится не в состоянии разрушать токсины, а после развивается цирроз, то есть замещение оставшейся ткани на рубцы. Также этиловый спирт водки опасен для такого нежного органа, как поджелудочная железа, и может привести к панкреонекрозу.
Даже один глоток водки сравним с ожогом пищевода и желудка, когда обнажается слизистая органов. Это может стать причиной появления язвы и рака.
Опасен спирт и для головного мозга, в первую очередь для зрительного и слухового анализатора, мозжечка, речевого центра.
«Постоянное употребление водки приводит к общему истощению организма из-за постепенного разрушения органов, личность деградирует, потребности падают до самых базовых, плотских», — продолжает Александр Умнов.
Как понять, что человек алкоголик: верный признак
Достаточно нескольких месяцев регулярного употребления водки, чтобы человек стал алкоголиком, отмечает эксперт.
«Об опасной зависимости сигнализирует привычка выпивать более четверти литра водки за один прием, запои, непреодолимое влечение к этому виду алкоголя, — рассказывает Александр Умнов. — У алкоголика снижаются умственные способности, деградирует интеллект. Человек становится жестоким, эгоистичным, „звереет“. Он больше не способен критически относиться к себе и своему состоянию».
Смертельная доза водки и симптомы отравления алкоголем
«Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени, — рассказывает эксперт. — Если доза будет больше, то спирт проходит печеночный фильтр нетронутым, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Смертельным для человека может быть употребление литра водки в течение часа, когда концентрация этанола в крови достигает 5-6 г на литр крови».
Критическая доза водки вызывает острое отравление и кому.
«Если выпить много, у человека падает температура тела, замедляется дыхание, учащается пульс. У него спутанное сознание, несвязная речь, могут начаться галлюцинации, эпилептические припадки. Он не может нормально передвигаться и практически не реагирует на окружающую обстановку и людей», — объясняет Александр Умнов.
Что делать при передозировке алкоголя
Промыть желудок пострадавшему раствором соды — чайная ложка на литр воды.
Дать выпить 20 таблеток активированного угля.
Обязательно — горячий сладкий чай. Глюкоза даст питание клеткам мозга, а чай согреет.
Человека надо уложить на бок, следить, чтобы он не захлебнулся рвотой.
Что будет, если резко перестать пить алкоголь
«В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, очень плохо. Его беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность, — признает врач. — Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары. Чем дальше, тем больше вызывают раздражение любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки. Где-то на пятые сутки человек начинает приходить в себя. Ему становится лучше, появляется аппетит».
Уже через пару недель жизни без спиртного когнитивные функции человека восстанавливаются, разум становится яснее, налаживается и работа сердца, нормализуется давление, перестает болеть голова.
«Примерно через месяц головной мозг полностью очищается от этанола и продуктов его распада, уходят отеки, — говорит врач. — А уже через два месяца трезвой жизни приходит в порядок иммунитет, через полгода возвращается способность к самокритике, присущие человеку нравственные черты. Спустя год восстанавливаются внутренние органы. И человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна».
Бросить пить легко? Работающие способы
«Самостоятельно алкоголик с зависимостью не справится, — резюмирует Александр Умнов. — Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Сначала организм человека очищают от токсинов, затем нужна реабилитация в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Причем чем раньше это произойдет, тем лучше. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он бросит пить».