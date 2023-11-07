Этот овощ поможет восполнить суточную норму воды и бонусом снизит холестерин

Суточная норма потребления воды рассчитывается по формуле: 30 мл на 1 кг массы тела. Учитывая, что средний вес взрослого человека 62 кг, выпивать нужно 1,86 литра чистой воды в день. Впрочем, врачи говорят: выпивайте хотя бы полтора литра. Однако и эта задача под силу не каждому.
А между тем обезвоживание отражается на коже, сказывается на лишнем весе, влияет на заболеваемость ОРВИ. Вода нужна для правильной работы мозга и других органов, от ее количества зависят процессы пищеварения.
Но как восполнить суточную норму воды, если пить не хочется? Попробуйте налегать на огурцы.
Этот овощ в зависимости от сорта на 95-98% состоит из воды. Получается, съев два средних огурца, вы получите 220 мл жидкости — стакан воды.
При этом в огурце минимум калорий — всего 14 ккал. Поэтому этот овощ часто включают в различные диеты.
Кроме того, огурец обеспечит организм витаминами B1, B2, A, PP, C и К, а также антиоксидантами, такими как бета-каротин, которые помогают бороться со свободными радикалами. А еще он содержит калий, магний и железо.
В 2017 году ученые из Индонезии проверили волшебные свойства огуречного сока на людях старше 60 лет.
И хотя из огурцов получаются вкуснейшие фреши, не спешите избавляться от кожуры, ведь это хороший источник клетчатки. А клетчатка, как известно, помогает наладить пищеварение и избавляет от запоров.
Более того, еще в одном исследовании
А еще в огурцах есть целебное вещество кукурбитацин. Правда, именно оно придает овощам горьковатый вкус. Однако именно кукурбитацин, как показало
7 способов добавить огурцы в меню
хрустящие палочки из свежего огурца с соевым соусом и кунжутом — вкусная и легкая закуска;
смузи из яблока и огурца — всего два ингредиента, но очень вкусно;
салат из свежих огурцов в сметане — добавьте свежий укроп, измельченный чеснок и соль;
ролл из огурца — нарежьте овощ слайсами, а для начинки используйте творожный сыр, красную соленую рыбу или крабовые палочки;
салат с огурцом и апельсином — нарежьте ингредиенты кубиками, сбрызните винным красным уксусом, добавьте немного черного перца, оливкового масла и украсьте мятой;
бутерброды с огурцами — добавляйте тонко нарезанный огурец в сэндвичи с рыбой, паштетом или отварным мясом;
кефирный коктейль с огурцом и петрушкой — для вкуса можно немного посолить.