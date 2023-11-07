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Этот овощ поможет восполнить суточную норму воды и бонусом снизит холестерин

Если выпивать полтора-два литра воды в день у вас не получается, попробуйте налегать на пищу, которая поможет восполнить жидкость в организме. Рассказываем, что такого съесть, чтобы меньше пить.

7 ноября 2023
огурец польза, сколько калорий в огурце
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Суточная норма потребления воды рассчитывается по формуле: 30 мл на 1 кг массы тела. Учитывая, что средний вес взрослого человека 62 кг, выпивать нужно 1,86 литра чистой воды в день. Впрочем, врачи говорят: выпивайте хотя бы полтора литра. Однако и эта задача под силу не каждому.

А между тем обезвоживание отражается на коже, сказывается на лишнем весе, влияет на заболеваемость ОРВИ. Вода нужна для правильной работы мозга и других органов, от ее количества зависят процессы пищеварения.

Но как восполнить суточную норму воды, если пить не хочется? Попробуйте налегать на огурцы.

Этот овощ в зависимости от сорта на 95-98% состоит из воды. Получается, съев два средних огурца, вы получите 220 мл жидкости — стакан воды.

При этом в огурце минимум калорий — всего 14 ккал. Поэтому этот овощ часто включают в различные диеты.

Кроме того, огурец обеспечит организм витаминами B1, B2, A, PP, C и К, а также антиоксидантами, такими как бета-каротин, которые помогают бороться со свободными радикалами. А еще он содержит калий, магний и железо.

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В 2017 году ученые из Индонезии проверили волшебные свойства огуречного сока на людях старше 60 лет. Исследование показало, что употребление этого напитка в течение 12 дней снижает артериальное давление.

И хотя из огурцов получаются вкуснейшие фреши, не спешите избавляться от кожуры, ведь это хороший источник клетчатки. А клетчатка, как известно, помогает наладить пищеварение и избавляет от запоров.

Более того, еще в одном исследовании выяснили, что огуречная кожура снижает уровень сахара в крови. Поэтому у больных сахарным диабетом в меню обязательно должны быть огурцы.

А еще в огурцах есть целебное вещество кукурбитацин. Правда, именно оно придает овощам горьковатый вкус. Однако именно кукурбитацин, как показало исследование, снижает вредный холестерин, что является профилактикой атеросклероза.

7 способов добавить огурцы в меню

  • хрустящие палочки из свежего огурца с соевым соусом и кунжутом — вкусная и легкая закуска;

  • смузи из яблока и огурца — всего два ингредиента, но очень вкусно;

  • салат из свежих огурцов в сметане — добавьте свежий укроп, измельченный чеснок и соль;

  • ролл из огурца — нарежьте овощ слайсами, а для начинки используйте творожный сыр, красную соленую рыбу или крабовые палочки;

  • салат с огурцом и апельсином — нарежьте ингредиенты кубиками, сбрызните винным красным уксусом, добавьте немного черного перца, оливкового масла и украсьте мятой;

  • бутерброды с огурцами — добавляйте тонко нарезанный огурец в сэндвичи с рыбой, паштетом или отварным мясом;

  • кефирный коктейль с огурцом и петрушкой — для вкуса можно немного посолить.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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