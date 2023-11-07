Этот овощ поможет восполнить суточную норму воды и бонусом снизит холестерин

хрустящие палочки из свежего огурца с соевым соусом и кунжутом — вкусная и легкая закуска;

смузи из яблока и огурца — всего два ингредиента, но очень вкусно;

салат из свежих огурцов в сметане — добавьте свежий укроп, измельченный чеснок и соль;

ролл из огурца — нарежьте овощ слайсами, а для начинки используйте творожный сыр, красную соленую рыбу или крабовые палочки;

салат с огурцом и апельсином — нарежьте ингредиенты кубиками, сбрызните винным красным уксусом, добавьте немного черного перца, оливкового масла и украсьте мятой;

бутерброды с огурцами — добавляйте тонко нарезанный огурец в сэндвичи с рыбой, паштетом или отварным мясом;