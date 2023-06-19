Профессор Скоромец назвал заболевание, которое может появиться, если заниматься бегом после 40 лет

«Специального врача — врача лечебной физкультуры или спортивной медицины в фитнес-центрах обычно не бывает, поэтому свою дозу нагрузок люди определяют сами, — говорит наш эксперт. — Человек видит, что рядом парень поднимает штангу 100 кг, и думает, что ему нужно также. Для неподготовленного организма это, во-первых, очень тяжелое воздействие на суставы, которые и так далеко не у всех здоровые. А во-вторых, чрезмерная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, особенно на сердце. Нередко такая нагрузка приводит к нарушению сердечного ритма, вплоть до развития инфаркта миокарда».