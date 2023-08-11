Ученые объяснили, почему людям с бронхиальной астмой надо обязательно есть брокколи

Брокколи давно держится на первых строчках всевозможных рейтингов самых полезных продуктов. Овощ обожают люди, мечтающие сбросить лишний вес, пациенты с заболеваниями ЖКТ и те, кто восстанавливается после тяжелой болезни или операции. Настоятельно рекомендуют включать его в рацион детям и пожилым людям.
Ученые же обнаружили еще одну причину не пренебрегать брокколи: оказалось, что полезные вещества защищают наши легкие. Об этом пишут датские ученые в статье, опубликованной в журнале ERJ Open Research.
Витамин К
Это вещество хорошо влияет на свертываемость крови и помогает организму заживлять раны. Но недавно подтвердился и положительный эффект, который витамин оказывает на дыхательную систему. Ранее врачи о нем не подозревали.
Результаты исследования ученых из Копенгагенского университета показали, что легкие функционируют хуже, если организму недостает витамина К. Они изучили данные 4000 человек, все они прошли тестирование легких, сдали образцы крови на анализ и ответили на вопросы о своем здоровье и образе жизни.
Выяснилось, что люди с низким содержанием витамина К в крови хуже справлялись с тестами функции легких. Также они в два раза чаще упоминали о том, что у них ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и астма. Респонденты с дефицитом этого витамина на 81% чаще жаловались на одышку, чем те, у кого с этим витамином было все в порядке.
Откуда брать витамин
Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует ежедневно употреблять взрослым людям примерно 1 микрограмм витамина К в день на каждый килограмм веса. Так, человеку, который весит 65 кг, потребуется 65 микрограммов.
Эту норму выдерживать довольно легко, если рацион будет разнообразным и богатым продуктами, в которых этот витамин содержится в избытке. Доктор Торкил Йесперсен, один из авторов исследования, отмечает, что к ним относятся зеленые листовые овощи — шпинат, капуста, брокколи, а также растительные масла и злаковые культуры.