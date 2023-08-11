Ученые объяснили, почему людям с бронхиальной астмой надо обязательно есть брокколи

Выяснилось, что люди с низким содержанием витамина К в крови хуже справлялись с тестами функции легких. Также они в два раза чаще упоминали о том, что у них ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и астма. Респонденты с дефицитом этого витамина на 81% чаще жаловались на одышку, чем те, у кого с этим витамином было все в порядке.