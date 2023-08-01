Обычно пациенты с астмой всегда носят с собой ингалятор, который помогает быстро расслабить бронхи и восстановить нормальное дыхание. Его следует поместить человеку в рот и нажать на помпу, чтобы впрыснуть лекарство. Обычно это помогает быстро прийти в себя. Если ингалятор не удалось обнаружить или прошло более 10 минут, а ингаляция так и не помогла, нужно как можно скорее вызывать скорую.