Профессор Ненашева объяснила, какая ошибка в лечении астмы может стоить жизни

Цифры

Бронхиальной астмой можно заболеть в любом возрасте, хотя чаще все же болезнь начинается в детстве и у подростков.

В мире БА страдают около 350 миллионов человек. В России, по данным Минздрава за 2019 год, около 1,6 миллиона. Но это официально — те, кто дошел до врача и кому поставлен диагноз.

Однако, по словам Натальи Ненашевой, на самом деле россиян с астмой может быть намного больше. По результатам эпидемиологических исследований, астма есть в среднем у 7% взрослых и у 10% детей — это примерно 10-12 миллионов человек. По словам специалиста, часть этих людей лечится по поводу таких мифических диагнозов, как астматический или обструктивный бронхит, предастма, аллергический ринит с астматическим компонентом, бронхит с астматическим компонентом. А в это время у них развивается или уже имеется настоящая астма.