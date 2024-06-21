что делать, если воспалился лимфоузел на шее: от причин до лечения

«Лимфоузлы — это небольшие образования, расположенные вдоль лимфатических сосудов по всему телу. Они выполняют важную роль в работе иммунной системы, — говорит врач Ольга Уланкина. — Лимфоузлы действуют как фильтры, улавливая и уничтожая патогены (бактерии, вирусы, грибки), а также аномальные клетки, например раковые. Когда микробы или мутировавшие клетки попадают с лимфотоком в узлы, содержащиеся в них лимфоциты атакуют их. Лимфоузел воспаляется. Такое состояние врачи называют лимфаденитом . Лимфатические узлы есть во всех частях тела, однако в шее их особенно много — до 300 штук. Поэтому воспаление лимфоузлов на шее — не редкость».