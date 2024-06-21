что делать, если воспалился лимфоузел на шее: от причин до лечения

Воспаление лимфоузлов на шее — ощущение неприятное. Появляются болезненные уплотнения, которые порой разрастаются до заметных шишек. Но почему воспаляются лимфоузлы? Опасно ли это? И как лечиться? Вот что говорят эксперты.
кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Терапевт Медцентра доктора Александровского
Хирург сети клиник «Поликлиника.ру»
Для чего нужны лимфоузлы
«Лимфоузлы — это небольшие образования, расположенные вдоль лимфатических сосудов по всему телу. Они выполняют важную роль в работе иммунной системы, — говорит врач Ольга Уланкина. — Лимфоузлы действуют как фильтры, улавливая и уничтожая патогены (бактерии, вирусы, грибки), а также аномальные клетки, например раковые. Когда микробы или мутировавшие клетки попадают с лимфотоком в узлы, содержащиеся в них лимфоциты атакуют их. Лимфоузел воспаляется. Такое состояние врачи называют лимфаденитом. Лимфатические узлы есть во всех частях тела, однако в шее их особенно много — до 300 штук. Поэтому воспаление лимфоузлов на шее — не редкость».
Как понять, что воспалились лимфоузлы на шее
«Для начала нужно их потрогать, пощупать. Лимфоузлы больше 1 см — это уже воспаление, — объясняет терапевт Арутюн Варданян. — Еще можно обратить внимание на их структуру — твердые они или мягкие. Кроме того, воспаленный лимфоузел становится болезненным».
«В норме лимфоузлы небольшие, от 1 мм до 1 см в диаметре, а значит, не прощупываются под кожей и не вызывают болезненных ощущений, — говорит Ольга Уланкина. — Воспаленный лимфоузел может даже выступать под кожей, образуя шишку. А при сильном воспалении возможно покраснение кожи, локальное (вокруг лимфоузла) или общее повышение температуры, слабость».
«Следует отметить, что общее состояние пациента при серозном лимфадените обычно не страдает и, как правило, является осложнением какого-либо острого, подострого или хронического воспалительного процесса», — уточняет хирург Ирина Морковникова.
Причины воспаления лимфоузлов
Самая частая причина — инфекции: вирусные, бактериальные (например, ангина) и грибковые.
«К примеру, лимфоузел может воспалиться на фоне гриппа, больного горла или раздувшейся вокруг больного зуба десны. В этом случае он вернется в нормальное состояние в течение 1–2 недель после устранения инфекции», — говорит Ольга Уланкина.
По словам врача, в некоторых случаях воспаленный узел может говорить о более серьезных заболеваниях: о туберкулезе, ВИЧ, аутоиммунных нарушениях (например, ревматоидном артрите) или раке. Многие из этих болезней долгое время протекают бессимптомно, поэтому нередко воспаленный лимфоузел оказывается первым признаком патологии.
«Причинами возникновения лимфаденита шейных лимфатических узлов могут стать воспалительные процессы области головы и шеи (фурункулы, абсцессы, инфицированные раны). Нередко лимфоузлы воспаляются при заболеваниях ротовой полости, таких как кариес, периодонтит или из-за удаления зуба. Лимфаденит может развиться из-за хронического тонзиллита, назофарингита или отита», — говорит Ирина Морковникова.
«Болезни, приводящие к воспалению лимфатических узлов, бывают как распространенными — цитомегаловирусная инфекция, мононуклеоз, вирус Эпштейна — Барр, онкологическое заболевание, так и редкими — болезнь Кавасаки, амилоидоз, болезнь Кимуры, Кастлемана, Кикучи», — уточняет Арутюн Варданян.
Может ли воспалиться лимфоузел от переохлаждения
В данном вопросе мнения врачей разделились. Ольга Уланкина говорит, что переохлаждение само по себе редко становится причиной воспаления лимфоузлов. Однако оно может ослабить иммунную систему, и в этом случае организм становится более уязвимым для инфекций.
«Сам процесс „продувания“ шеи не приводит к воспалению лимфоузлов, — отмечает Арутюн Варданян. — К этому может привести встреча с возбудителем инфекции — например, мононуклеоза или вируса Эпштейна — Барр».
Однако Ирина Морковникова советует сидеть подальше от кондиционеров.
«Часто лимфаденит шейных лимфатических узлов может возникнуть на фоне локального переохлаждения. Как правило, это происходит при нахождении рядом с работающим кондиционером и при поездках в автомобиле с открытым окном», — говорит хирург.
Как долго может длиться воспаление лимфоузлов
«Это зависит от причины воспаления. Если речь идет об инфекции, воспаление длится от трех дней до двух недель. Если процесс более серьезный, оно может продолжаться и полгода, и год, усиливаясь с каждым месяцем», — отвечает Арутюн Варданян.
«Обычно острый серозный лимфаденит длится около 1-2 недель. Хронический лимфаденит — более месяца», — говорит Ирина Морковникова.
Нужно ли лечить воспаление лимфоузлов
«Воспаление лимфоузлов — это не норма, а признак заболевания. Поэтому лечить нужно обязательно, — говорит Арутюн Варданян. — Врач проведет физическое обследование, соберет анамнез. Прощупав лимфоузел и пообщавшись с пациентом, можно понять, в чем причина воспаления. Иногда для этого нужны дополнительные обследования: лабораторные анализы, КТ, МРТ, УЗИ, рентген. Бывает, что приходится „копать“ еще глубже и делать биопсию лимфоузла».
По словам Ольги Уланкиной, насторожить должно и длительное воспаление лимфоузла: если он увеличился на фоне ОРВИ, но не проходит в течение нескольких недель, это может указывать на хронические процессы, требующие диагностики и лечения».
«Лечить непосредственно лимфоузел не стоит, это лишь сигнал организма о болезни, а не ее причина. К тому же самолечение способно усугубить течение лимфаденита, — предупреждает врач. — Важно не откладывать визит к специалисту. Например, в случае острой бактериальной инфекции могут потребоваться антибиотики, а при системных заболеваниях — специфическое лечение основной болезни».
По словам экспертов, при исцелении или стабилизации основного диагноза лимфоузлы возвращаются к своему нормальному состоянию.
«В период лечения следует избегать переохлаждения, можно использовать местно противовоспалительные мази без греющего эффекта, антигистаминные препараты для уменьшения отека в области пораженного лимфатического узла», — советует Ирина Морковникова.
Тепловые процедуры при воспалении лимфоузлов
«Если прикладывать к воспаленному лимфоузлу теплый компресс, это может усилить воспаление и способствовать распространению инфекции. А при онкологических заболеваниях тепловые процедуры могут ускорить рост опухолевых клеток», — предупреждает Ольга Уланкина.
По словам Ирины Морковниковой, также категорически запрещается разминать увеличенные лимфоузлы или прикладывать компрессы — это также грозит осложнениями.
«Следите, чтобы увеличенные лимфатические узлы оставались подвижными, а кожа над ними — неизмененной. При усилении боли, появлении покраснения на коже в области увеличенного лимфатического узла следует сразу же обратиться к специалисту», — говорит хирург.
«Укутать шею теплым шарфом можно, но никакие нагревательные устройства прикладывать не стоит, — подчеркивает Арутюн Варданян. — Если процесс неинфекционный, он не пройдет самостоятельно. Нужно терапевтическое или хирургическое лечение, а нагревание воспаленных лимфоузлов не поможет».