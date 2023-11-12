Вызывает воспаление: врач Лебедева назвала самое опасное масло на вашей кухне

Мы привыкли слышать о вреде сливочного масла, ведь в нем много жиров, которые способны спровоцировать повышение холестерина, как следствие — «замусоривание» сосудов и атеросклероз. Но на самом деле хорошее сливочное масло, если есть его в меру, весьма полезно. Об этом говорят и диетологи, и кардиологи. Иногда даже именно его стоит выбирать для жарки.