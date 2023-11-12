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Вызывает воспаление: врач Лебедева назвала самое опасное масло на вашей кухне

Опытные хозяйки на кухне используют целый арсенал различных масел для готовки. Но не все из них полезны. Какое из них стоит применять как можно реже и почему, объяснила врач-гастроэнтеролог.

12 ноября 2023
масло растительное
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iStockphoto

Мы привыкли слышать о вреде сливочного масла, ведь в нем много жиров, которые способны спровоцировать повышение холестерина, как следствие — «замусоривание» сосудов и атеросклероз. Но на самом деле хорошее сливочное масло, если есть его в меру, весьма полезно. Об этом говорят и диетологи, и кардиологи. Иногда даже именно его стоит выбирать для жарки.

Но в последнее время все чаще звучит мнение, что на наших кухнях есть масло, от которого стоит отказаться, хоть многие и считают его полезным.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

Приводит к воспалению и тромбам

«Есть несколько вредных масел на нашей кухне, но это я бы хотела выделить особо, — рассказала в своем блоге эндокринолог-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. — Это масло употребляется буквально литрами в каждой семье, потому что оно дешевое, доступное и есть в каждом магазине. Речь о растительном подсолнечном масле».

Употребление его приводит к воспалению во всем организме, уточняет врач.

«Обостряются боли в суставах, портится кожа, повышается артериальное давление, образуются тромбы, растут холестериновые бляшки в сосудах. И все — из-за содержания в большом количестве воспалительной омеги-6».

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Источники омеги-6

Врач-гастроэнтеролог Виктория Зимина также отмечает, что в обычной жизни мы переедаем омеги-6. Ведь ее источников в нашем рационе много, и это не только подсолнечное мало, но и пальмовое, соевое, рапсовое, кукурузное. Кроме того, омеги-6 много в мясе птицы, яйцах, подсолнечных и тыквенных семечках, авокадо, злаках и хлебе, орехах кешью, пекан и кокосовых.

«Потребность организма в омеге-6 индивидуальна для каждого человека и находится в пределах 4,5-8 граммов в день, — говорит Виктория Зимина. — Поэтому все мы переедаем омеги-6 и принимать ее дополнительно не нужно. Старайтесь минимизировать в рационе растительные масла, поскольку избыток омеги-6 обеспечивает поддержку хронических воспалительных процессов и заболеваний», — говорит гастроэнтеролог.

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На какое масло заменить

  • Кокосовое

Оно состоит из полезных растительных насыщенных кислот. При нагревании не производит канцерогены.

  • Рафинированное оливковое

Рафинированное оливковое масло — это очищенный продукт, который не окисляется и не разлагается даже при 220-250°.

  • Масло гхи

Это масло животного происхождения. Отличается от сливочного масла тем, что в нем нет белка, лактозы и воды. Это 100% жир, который на вкус ничем не отличается от сливочного масла.

«Для жарки лучше использовать эти виды масел, а остальными пользоваться только для заправки холодных блюд. Конечно, лучше вообще ограничить жареное и готовить блюда более щадящим способом», — резюмирует врач Диляра Лебедева.

Автор текста:Анна Майская
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