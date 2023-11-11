Психолог Гадецкий объяснил, почему плохим людям все сходит с рук

А вы замечали эту несправедливость? Что плохим людям все сходит с рук? Они могут предавать, обманывать, врать, быть жестокими с другими, но при этом их не карают высшие силы, они не лишаются здоровья, денег и даже процветают.
Если к вам часто приходят такие мысли, то, скорее всего, вы не смотрите далеко в будущее, а видите только короткий промежуток времени, объясняет психолог Олег Гадецкий.
«Добро всегда побеждает зло, — уверен он. — Если кто-то сомневается в этом, то это происходит лишь потому, что человек не может видеть всю перспективу нашего будущего».
Психолог, кандидат философских наук, автор метода Ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологииЛичный сайт
Не оценивайте
«Есть два результата, которые мы получаем от любого действия — внешний и внутренний, — рассуждает психолог Олег Гадецкий. — Когда человек следует законам Вселенной, поступает согласно своей совести, то ему всегда будет хорошо внутри, потому что внутри появляется опора. То есть человек сначала получает внутренний результат и только потом приходит внешний».
Что же получает человек, который всегда слепо следует внутренним страстям своего характера?
«Такой человек, пытаясь обхитрить жизнь, присвоить себе что-то, получает внутреннюю неудовлетворенность, потому что душа не согласна с этим. И к нему неизбежно приходят чувство вины и пустота, ощущение бессмыслицы».
Держитесь своего внутреннего состояния, потому что от него невозможно спрятаться, в отличие от внешнего результата, который появляется и исчезает, рекомендует психолог.
«А вот угрызения совести, чувство вины, неудовлетворенность и пустота, бессмыслица, они все время будут жить с нами. Зачем вам это надо?» — говорит Олег Гадецкий.
Как перестать обижаться
Если вы никак не можете отпустить обиду, которую нанес вам другой человек, есть два способа перестать страдать от этого. О них рассказал психолог Михаил Лабковский.
Не молчите
«Скорее всего, если с вами поступили несправедливо, то дело не в вас лично, а в том, что ваши интересы не совпали с интересами другого человека. Ну или ваш оппонент просто не подумал и сделал что-то по глупости, — говорит эксперт. — Если держать это в голове, гораздо легче распрощаться с обидами, поняв и разобрав по полочкам любую обижающую вас ситуацию именно с такой точки зрения».
Второй способ — не давать обиде проникнуть вовнутрь, моментально ее «выплевывать».
«Не надо замалчивать, когда вам сделали что-то неприятное. Сразу говорите, что вам это не нравится, и просите другого человека прекратить так делать, — рекомендует психолог. — Причем еще до того, как вы испытали негативную эмоцию или обиделись».
Позиция короля
А еще любой человек может просто разрешить себе не обижаться, ведь это «позиция короля», уверенного в себе.
«Это позиция „сверху“, — говорит Лабковский. — Только сидящий очень высоко человек может позволить себе не обижаться. Задумайтесь над этим».