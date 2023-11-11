Психолог Гадецкий объяснил, почему плохим людям все сходит с рук

«Скорее всего, если с вами поступили несправедливо, то дело не в вас лично, а в том, что ваши интересы не совпали с интересами другого человека. Ну или ваш оппонент просто не подумал и сделал что-то по глупости, — говорит эксперт. — Если держать это в голове, гораздо легче распрощаться с обидами, поняв и разобрав по полочкам любую обижающую вас ситуацию именно с такой точки зрения».