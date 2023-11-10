Группа крови и характер человека
В Японии спросить при знакомстве о группе крови — обычное дело. Там многие верят, что от этого зависит характер человека. А книги японских авторов о том, как группа крови определяет личность, самые продаваемые в стране.
Так, авторы пишут, что люди с первой группой крови любопытны, щедры, но упрямы. Вторая группа у людей чувственных, перфекционистов, но чрезмерно тревожных. Обладатели третьей группы жизнерадостны, но эксцентричны и эгоистичны. А с четвертой группой крови люди артистичны, но загадочны и непредсказуемы.
Такие характеристики больше похожи на предсказания из гороскопов. Но японцев это, видимо, не волнует. Детей в некоторых японских детских садах разделяют по группам крови. А в женской команде по софтболу, завоевавшей золото на Олимпиаде в Пекине, индивидуально готовили каждого игрока согласно теории о типе крови.
Группа крови в Японии может повлиять при найме на работу, и многим это не нравится. В стране даже появился термин «бура-хара». Так называют дискриминацию по группе крови.
Ученые же предупреждают: ничего общего с наукой такие теории не имеют. А судить людей по группе крови — это сродни расизму.
Группа крови и интеллект
Но, как бы ни ругали ученые японцев, доля правды в их теории есть. Оказывается, группа крови родителей влияет на интеллект и другие способности ребенка.
Центр детского здоровья Стэнфордского университета (США)
Вот как они это объясняют. У матерей с первой группой крови ниже шансы зачать ребенка, потому что яйцеклетки имеют более высокие требования к качеству спермы. Поэтому если и удается забеременеть, то от лучшего «материала». А значит, малыши, рожденные у матерей с первой группой крови, как правило, рождаются здоровыми.
Кроме того, исследования показывают, что такие дети лучше адаптируются к внешним условиям. Их мозг гибок, у них высокая координация тела и выше IQ. А еще они более талантливые. Многие из таких детей делают большие успехи в музыке, литературе и гуманитарных науках.
Между тем, по некоторым данным, в России преобладает вторая группа крови (36%), чуть меньше обладателей первой группы (33%). Далее по распространению идут третья и четвертая группы.
Исследовательский холдинг «Ромир» ко Всемирному дню донора крови провел опрос среди москвичей. Выяснилось, что самая распространенная группа крови у москвичей — вторая положительная (47%), а первую положительную имеют 23% опрошенных. Правда, каждый пятый участник опроса даже не знал свою группу крови, так что на точность эта статистика не претендует.