Вот как они это объясняют. У матерей с первой группой крови ниже шансы зачать ребенка, потому что яйцеклетки имеют более высокие требования к качеству спермы. Поэтому если и удается забеременеть, то от лучшего «материала». А значит, малыши, рожденные у матерей с первой группой крови, как правило, рождаются здоровыми.