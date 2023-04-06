Самые полезные масла

Растительные жиры — один из главных источников ненасыщенных жирных кислот омега-3, 6 и 9. Они отлично усваиваются и приносят пользу организму: поддерживают сердечно-сосудистую систему, регулируют воспалительные процессы, способствуют обновлению и укреплению клеток тканей.

Вопреки распространенному заблуждению растительное масло не провоцирует повышение холестерина. Напротив, оно защищает наши сосуды от образования холестериновых бляшек и снижает риски развития атеросклероза. Растительные масла также содержат большое количество жирорастворимых витаминов A, E и D, необходимых для здоровья всего организма. Помочь в выборе самого здорового вида масла «Доктору Питеру» помогла Александра Яковлева — гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.