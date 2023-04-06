Самые полезные масла

Растительные жиры — один из главных источников ненасыщенных жирных кислот омега-3, 6 и 9. Они отлично усваиваются и приносят пользу организму: поддерживают сердечно-сосудистую систему, регулируют воспалительные процессы, способствуют обновлению и укреплению клеток тканей.
Вопреки распространенному заблуждению растительное масло не провоцирует повышение холестерина. Напротив, оно защищает наши сосуды от образования холестериновых бляшек и снижает риски развития атеросклероза. Растительные масла также содержат большое количество жирорастворимых витаминов A, E и D, необходимых для здоровья всего организма. Помочь в выборе самого здорового вида масла «Доктору Питеру» помогла Александра Яковлева — гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог, СМ-Клиника в Санкт-ПетербургеСтраница врача на сайте клиники
Как применять
При выборе растительного масла важно учитывать, как именно вы планируете его использовать. Для жарки лучше покупать рафинированное масло. С помощью специальной обработки его очищают от тех веществ, которые при нагреве могут окисляться и выделять канцерогены. Нерафинированное масло больше подойдет для заправки салатов и приготовления соусов. В нем сохраняется больше витаминов и полезных микроэлементов.
Подсолнечное — лидер списка
Самое популярное и доступное растительное масло в России — подсолнечное. Оно считается рекордсменом по содержанию витамина E и в рафинированном виде подходит для тепловой обработки при умеренных температурах.
Впрочем, найти альтернативу подсолнечному маслу сегодня не составит труда. В магазинах представлено огромное количество растительных масел, у каждого из которых есть свои сильные стороны. Они помогут разнообразить рацион и придадут привычным блюдам новые вкусовые нотки.
Оливковое масло
Помимо жирных кислот оно богато мононенасыщенной олеиновой кислотой, которая способствует усвоению жиров в организме и делает оливковое масло более устойчивым к нагреванию. В состав продукта входит большое количество витаминов E и K. Первый помогает противостоять преждевременному старению, поддерживает здоровье волос и ногтей. Второй — регулирует свертываемость крови в организме и улучшает усвоение кальция.
Оливковое масло также обладает заживляющим и противовоспалительным действием — в средиземноморских странах его часто используют для лечения ожогов и порезов. Продукт стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и дает легкий желчегонный эффект, благодаря чему его полезно включать в рацион при желчнокаменной болезни.
Чтобы получить максимум пользы, лучше использовать масло с пометкой Extra Virgin — первого холодного отжима. Но будьте внимательны: употреблять его можно только в свежем виде. Для жарки такой сорт не подойдет, так как имеет слишком низкую температуру дымления.
Кунжутное масло
Преимуществом кунжутного масла является рекордное содержание кальция. Одной столовой ложки будет достаточно для восполнения суточной потребности в этом минеральном веществе. Сочетание ненасыщенных жирных кислот полезно не только для сердца и сосудов, но и для всех систем организма, в том числе эндокринной и половой. Особенно полезным кунжутное масло считается для мужчин: оно защищает предстательную железу и ускоряет сперматогенез.
Женщины, в свою очередь, могут использовать его для поддержки гормонального фона. Наконец, в состав продукта входит тирозин. Эта аминокислота способствует выработке гормона счастья — серотонина. Регулярное употребление кунжутного масла поможет в борьбе со стрессом и депрессивными состояниями. Важно также отметить, что продукт стимулирует свертываемость крови, поэтому людям со склонностью к варикозу употребление его лучше ограничить.
Льняное масло
Льняное масло не подходит для жарки, но зато его можно добавлять в каши и салаты. По сравнению с другими растительными маслами оно содержит меньше всего калорий. При этом льняное масло отличается наиболее высоким содержанием жирных кислот омега-3, обгоняя по этому показателю даже рыбий жир. Продукт полезно включить в рацион для улучшения тонуса сосудов, нормализации артериального давления, профилактики тромбофлебита и атеросклероза.
Льняное масло подойдет и людям, чья работа связана с высокими умственными нагрузками. Продукт стимулирует работу мозговых клеток, способствует повышению внимания и концентрации. К минусам льняного масла стоит отнести непродолжительные сроки его хранения — не более месяца. При этом держать открытую бутылку нужно исключительно в холодильнике.
Тыквенное масло
Тыквенное масло насыщено жирными кислотами и природными антиоксидантами — каротиноидами. Его полезно использовать при болезнях желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. За счет высокого содержания витамина E тыквенное масло оказывает поддержку сердечно-сосудистой системе, улучшает кровообращение и снижает риски формирования тромбов.
В состав масла входит магний, благодаря чему его также можно применять для укрепления костно-суставного аппарата и поддержки нервной системы. Наконец, тыквенное масло является рекордсменом по содержанию цинка. Это минеральное вещество особенно важно для мужского здоровья: цинк улучшает выработку гормона тестостерона и нормализует работу предстательной железы.
Масло авокадо
Масло авокадо не подойдет для термообработки, но зато его смело можно использовать в качестве заправки для салатов или в качестве основы соусов. Оно отличается оригинальным вкусом с легкими оттенками ореха. Состав масла авокадо насыщен не только жирными кислотами и витаминами, но и полезными минералами: калием, магнием, йодом, натрием, медью, кальцием и цинком. В нем также много хлорофилла — природного пигмента, которому авокадо обязан своим зеленым цветом.
Это вещество насыщает кровь кислородом, способствует повышению иммунитета и очищению организма от вредных веществ. Хлорофилл особенно полезен в борьбе с лишним весом и повышенным холестерином. Он участвует в расщеплении жиров и благоприятно сказывается на работе кишечника: нормализует микрофлору и стимулирует пищеварение. Кроме того, масло авокадо быстро насыщает и дает продолжительное чувство сытости.
Кокосовое масло
В последнее время в нашей стране набирает популярность кокосовое масло. Его неоспоримый плюс — высокая температура дымления. Даже при нагреве до высоких температур оно не меняет своих химических свойств, не выделяет канцерогенных веществ. Так что кокосовым маслом при жарке можно смело заменять подсолнечное. Еще одна особенность продукта — наличие в составе среднецепочечных триглицеридов.
Это одна из самых полезных разновидностей легкоусвояемых жирных кислот. Среди ее функций — поддержка иммунитета, нормализация гормонального фона, забота о здоровье кожи, ногтей и волос. Наконец, кокосовое масло лидирует по содержанию каприловой кислоты. Это вещество защищает организм от вирусов, грибков и бактерий, а также благотворно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта.
Рыжиковое масло
Рыжиковое масло получают не из грибов рыжиков, как многие думают, а из семени травянистого растения с таким же названием. Продукт универсален, его можно применять и для жарки, и в сыром виде. Рыжиковое масло достаточно острое на вкус, так что любителям специй оно точно понравится.
Помимо жирных кислот в нем содержится большое количество жирорастворимых витаминов E и A, а также каротиноиды — полезные растительные пигменты. В состав продукта входят фосфолипиды — сложные жироподобные соединения. Они благотворно влияют на репродуктивную систему у женщин и мужчин, а еще защищают печень и способствуют нормальному оттоку желчи.