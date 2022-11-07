Не все так однозначно

Некоторые исследователи отмечают, что употребление в рационе большого количества пальмового масла приводит к повышенному риску образования тех или иных опухолей (например, рака предстательной железы). Но надо понимать, что во многом это может быть связано не с самим пальмовым маслом, а с тем, что диета может быть в целом несбалансированная. Более того, есть работы, в которых наличие в рационе пальмовой кислоты было, наоборот, связано с более низким ростом опухолей, например рака поджелудочной железы.

Также нужно учитывать, что в физиологических условиях изменения в количестве употребляемой пальмовой кислоты не влияют на ее концентрацию в тканях и органах организма. Этот баланс можно нарушить избыточным количеством углеводов в диете и перееданием.

Кроме того, как мы помним, переедание ведет к набору лишнего веса. А лишний вес — один из факторов развития рака.

Отдельно надо сказать, что международное агентство по изучению рака (IARC) не относит пальмовое масло или пальмовую кислоту к списку канцерогенных веществ. Поэтому сейчас нельзя сказать, что пальмовое масло вызывает онкологические заболевания.

Но важно помнить, что правильная, сбалансированная диета — важный компонент здорового образа жизни, который в том числе помогает снизить риск развития некоторых опухолей.

Кстати

А что насчет ГМО? Правда ли, что генно-модифицированные помидоры могут нанести вред вашему здоровью? Узнай ответ ЗДЕСЬ.