Онколог Елфимова объяснила, что такое ГМО-продукты и как они влияют на организм

Наверняка вы видели на продуктах надпись вроде «Без добавления ГМО!». Эта аббревиатура расшифровывается как «генетически модифицированный организм». Каких только легенд про них не распространяют: мол, вызывает такая еда самые страшные болезни! Причем сторонники «теорий заговора» могут утверждать, что имеют на руках исследования ученых, которые уже давным-давно вскрыли коварный заговор по умерщвлению человечества с помощью «химозной» и отравленной картошки.
Но так ли опасны продукты с ГМО на самом деле? Разбираемся вместе со специалистами.
Через желудок ДНК не меняют
— Влияет ли употребление генетически модифицированных продуктов (ГМО) на развитие рака?
Генетически модифицированные организмы — это организмы, в генетический материал которых искусственно были внесены изменения — им были переданы гены от других организмов. Это нужно, если мы хотим поменять свойства растения или животного, улучшить их.
ГМО появились в России не так давно — около 20 лет назад. Их противники утверждают, что вмешательство в ДНК растений, которые мы употребляем в пищу, может повлечь за собой развитие онкологических заболеваний у человека.
Однако нет такого генетически модифицированного организма, который мог бы через пищеварительную систему человека изменить его ДНК. Такой механизм передачи генов невозможен, отмечает онколог Анна Елфимова.
Крысиная ошибка
Так откуда же взялся миф об опасности ГМО? Все дело в одном неудачном исследовании, рассказывает врач:
— В 2012 году были опубликованы результаты двухлетнего исследования французских ученых, в котором изучалось влияние ГМО на развитие опухолей у крыс. Исследователи разделили животных на три группы. В одной крыс кормили генетически модифицированной кукурузой, во второй — кукурузой, которую обрабатывали гербицидами, а в третьей группе крысы ели обычную кукурузу.
Через 2 года большинство животных из первых двух групп заболели онкологическими заболеваниями. В третьей группе заболела только треть крыс. Результаты исследования вызвали резонанс по всему миру.
Однако эксперты из разных стран задавали вопросы и оставляли комментарии к исследованию. У ученых были сомнения в достоверности описанных выводов, правильной организации опыта. Также авторов французского исследования обвинили в мошенничестве. В итоге публикация была отозвана.
До того как представить продукт на рынок, ведутся многолетние исследования по безопасности и качеству. За последние 20 лет не удалось собрать убедительных доказательств, что ГМО может вызывать рак. Избегание ГМО не приведет ни к уменьшению, ни к увеличению числа возникновения онкологических заболеваний.
Хитрость маркетологов — и только
Как отмечает биолог, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин, надписи на этикетках «Не содержит ГМО» — это просто маркетинговый ход. Иногда ее размещают даже там, где ГМО изначально не может быть — например, на бутылках с водой или мешках соли.
— Я даже видел афишу концерта Стаса Михайлова с подписью: «Без ГМО». То есть сначала создаете страшилку, а потом говорите, что надо покупать наше, а не чужое, потому что оно не содержит ГМО, — поясняет эксперт.
На самом деле генно-модифицированных продуктов на полках магазинов не так уж много. И по внешним признакам вы вообще никак не угадаете, есть ли в условной картошке ГМО или нет.
Все споры вокруг ГМО игнорируют простой факт — гены есть абсолютно у всего живого, у всех они меняются, каждое изменение вносит вклад в его модификацию. Мутации неизбежны — без них не было бы ни эволюции, ни генетического разнообразия видов.