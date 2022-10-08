Онколог Елфимова объяснила, что такое ГМО-продукты и как они влияют на организм

Хитрость маркетологов — и только

Как отмечает биолог, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин, надписи на этикетках «Не содержит ГМО» — это просто маркетинговый ход. Иногда ее размещают даже там, где ГМО изначально не может быть — например, на бутылках с водой или мешках соли.

— Я даже видел афишу концерта Стаса Михайлова с подписью: «Без ГМО». То есть сначала создаете страшилку, а потом говорите, что надо покупать наше, а не чужое, потому что оно не содержит ГМО, — поясняет эксперт.

На самом деле генно-модифицированных продуктов на полках магазинов не так уж много. И по внешним признакам вы вообще никак не угадаете, есть ли в условной картошке ГМО или нет.

Все споры вокруг ГМО игнорируют простой факт — гены есть абсолютно у всего живого, у всех они меняются, каждое изменение вносит вклад в его модификацию. Мутации неизбежны — без них не было бы ни эволюции, ни генетического разнообразия видов.