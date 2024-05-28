На примере пациентов врач Бояринова показала, как можно есть сладкое и не толстеть

Двое мужчин одного возраста и со схожей комплекцией. Один очень любит сладости, съедает по шесть ложек сахара в день и вдобавок имеет генетическую предрасположенность к ожирению. Другой сладости почти не ест и проблем с генетикой не имеет. Как думаете, кто из этих двоих через десять лет будет страдать от ожирения и сахарного диабета?
Кардиолог Мария Бояринова на медицинском форуме в Центре Алмазова показала наглядно, что важнее для метаболического и сердечного здоровья — генетика, питание или образ жизни.
Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова, член Российского кардиологического общества, Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации профилактической кардиологии
Здоровье пациентов 10 лет назад и сейчас
«Впервые мы обследовали данных пациентов в 2012 году. На тот момент одному было 50 лет, другому — 51 год. У обоих несколько повышенный уровень глюкозы, но нет инсулинорезистентости. Индекс массы тела сопоставимый, в пределах нормы», — рассказывает кардиолог Мария Бояринова. Назовем их пациенты № 1 и № 2.
Спустя 10 лет мужчин обследовали снова. К тому времени пациент № 1 уже пять лет болел сахарным диабетом и перешел в категорию людей с ожирением первой степени. Объем талии увеличился на 12 см.
«У пациента № 1 было очень выражено андроидное ожирение (ожирение по типу „яблоко“. — Прим. ред.), то есть высокий процент именно висцерального жира (жир в брюшной полости около внутренних органов. — Прим. ред.). Из-за этого очень вырос уровень лептина (гормон жировой ткани. — Прим. ред.). Кроме того, у первого пациента сильный прирост уровня мочевой кислоты и инсулина», — говорит кардиолог.
У пациента №.2 спустя 10 лет уровень глюкозы в крови в норме, но чуть пограничный индекс инсулинорезистентности. Индекс массы тела не изменился, мужчина даже похудел в талии на 1 см.
Правда, изначально у пациента № 2 был повышен уровень «плохого» холестерина, поэтому он лечился статинами и принимал мультивитаминные комплексы. К моменту второго обследования уровень холестерина удалось привести в норму.
«Обращает на себя внимание увеличение уровня С-реактивного белка у первого пациента, то есть наличие субклинического воспаления. При этом у второго пациента идеальный уровень С-реактивного белка», — рассказывает Мария Бояринова.
Уровни витамина D также отличаются. Колоссальное снижение у первого пациента — 7,8 нмоль/л, практически нормальный уровень у второго — 30 нмоль/л.
«По состоянию артерий мы видим, что у первого пациента жесткость увеличена, а у второго пациента все показатели в норме», — говорит врач.
Влияние генов
Судя по этим данным, кажется, что первый пациент имеет генетическую предрасположенность к ожирению. Но все оказалось наоборот.
«Ни один из пациентов не имеет генетической предрасположенности к сахарному диабету, — говорит кардиолог. — При этом у второго пациента — генетически обусловленный повышенный уровень глюкозы, генетическая предрасположенность к повышенному потреблению калорий и к ожирению (ген FTO)».
Кроме того, у второго пациента в генах заложена любовь к сладкому. И как оказалось, это именно он сладости ел каждый день — до шести чайных ложек чистого сахара. Однако диабет у него не развился, и от ожирения он не страдает.
Первый же пациент не имеет генетической предрасположенности к ожирению. На его уровень глюкозы гены также не влияли. Да и сладости он не любил даже до развития диабета. Единственное, что подвело, — это наличие гена TAS1R1. Это генетическая предрасположенность к повышенному потреблению калорийной и жирной пищи.
Во время первого обследования пациент № 1 признался, что ест красное мясо каждый день. Но спустя 10 лет из-за состояния здоровья позволяет себе красное мясо 1-2 раза в неделю.
Что стало причиной ожирения и диабета?
Так почему же один человек с хорошим набором генов и без тяги к сладкому набрал вес и заработал диабет, а второй был предрасположен к ожирению, ел много сладкого, но сохранил вес в норме?
Для начала ученые сравнили прочие особенности в питании мужчин. Первый пациент спустя 10 лет практически ограничил употребление рыбы, а второй употреблял рыбу 1-2 раза в неделю, как и советуют врачи. Кроме того, первый пациент употреблял молочные и кисломолочные продукты от силы два раза в неделю, а второй пациент — постоянно. При этом оба мужчины сообщили, что едят овощи и фрукты каждый день.
Далее исследователи сравнили образ жизни пациентов. Оба имеют сидячую работу, мало ходят. Но пациент № 1 курил 38 лет, ложился спать за полночь и совсем не занимался спортом. Пациент № 2 не курил, ложился спать в 10 вечера и 4 раза в неделю получал интенсивную физическую нагрузку.
«Метаанализ 200 452 взрослых доказывает, что прирост жировой массы тела снижается на 30% у физически активных лиц с наличием гена FTO при сравнении с лицами, ведущими малоподвижный образ жизни, — объясняет Мария Бояринова. — Именно высокоинтенсивная физическая нагрузка может нивелировать негативное влияние гена предрасположенности к ожирению».
Врач приходит к выводу, что генетика, конечно, важна, но образ жизни способен куда больше влиять на метаболическое здоровье человека.
Удаленный аппендикс как фактор риска
Кто-то считает, что аппендикс — бесполезный орган. Однако его отсутствие также способно повлиять на развитие ожирения и диабета. Так, возможно, и случилось с пациентом № 1, которому спустя некоторое время после первого обследования удалили аппендикс.
«Исследования показали, что у людей, перенесших аппендэктомию, более низкое разнообразие микробиоты, что может являться метаболическим фактором риска, — говорит Мария Бояринова. — Аппендикс представляет собой „отсек“, хорошо подходящий для поддержания полезных микроорганизмов. После удаления аппендикса снижается содержание бактерий Odoribacter и Butyricimonas, производящих бутират и участвующих в регуляции уровня инсулина. Если же их количества достаточно, это положительно влияет на метаболизм глюкозы».