На примере пациентов врач Бояринова показала, как можно есть сладкое и не толстеть

Двое мужчин одного возраста и со схожей комплекцией. Один очень любит сладости, съедает по шесть ложек сахара в день и вдобавок имеет генетическую предрасположенность к ожирению. Другой сладости почти не ест и проблем с генетикой не имеет. Как думаете, кто из этих двоих через десять лет будет страдать от ожирения и сахарного диабета?