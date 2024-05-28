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На примере пациентов врач Бояринова показала, как можно есть сладкое и не толстеть

Одни поправляются от маленькой булочки, другие сохраняют вес, даже если едят много. Почему так происходит? Дело в генетике или есть другой фактор ожирения? На примере двух пациентов объяснила кардиолог Бояринова.

28 мая 20242
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Двое мужчин одного возраста и со схожей комплекцией. Один очень любит сладости, съедает по шесть ложек сахара в день и вдобавок имеет генетическую предрасположенность к ожирению. Другой сладости почти не ест и проблем с генетикой не имеет. Как думаете, кто из этих двоих через десять лет будет страдать от ожирения и сахарного диабета?

Кардиолог Мария Бояринова на медицинском форуме в Центре Алмазова показала наглядно, что важнее для метаболического и сердечного здоровья — генетика, питание или образ жизни.

Мария Бояринова
Кардиология

Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова, член Российского кардиологического общества, Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации профилактической кардиологии

Здоровье пациентов 10 лет назад и сейчас

«Впервые мы обследовали данных пациентов в 2012 году. На тот момент одному было 50 лет, другому — 51 год. У обоих несколько повышенный уровень глюкозы, но нет инсулинорезистентости. Индекс массы тела сопоставимый, в пределах нормы», — рассказывает кардиолог Мария Бояринова. Назовем их пациенты № 1 и № 2.

Спустя 10 лет мужчин обследовали снова. К тому времени пациент № 1 уже пять лет болел сахарным диабетом и перешел в категорию людей с ожирением первой степени. Объем талии увеличился на 12 см.

«У пациента № 1 было очень выражено андроидное ожирение (ожирение по типу „яблоко“. — Прим. ред.), то есть высокий процент именно висцерального жира (жир в брюшной полости около внутренних органов. — Прим. ред.). Из-за этого очень вырос уровень лептина (гормон жировой ткани. — Прим. ред.). Кроме того, у первого пациента сильный прирост уровня мочевой кислоты и инсулина», — говорит кардиолог.

У пациента №.2 спустя 10 лет уровень глюкозы в крови в норме, но чуть пограничный индекс инсулинорезистентности. Индекс массы тела не изменился, мужчина даже похудел в талии на 1 см.

Правда, изначально у пациента № 2 был повышен уровень «плохого» холестерина, поэтому он лечился статинами и принимал мультивитаминные комплексы. К моменту второго обследования уровень холестерина удалось привести в норму.

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«Обращает на себя внимание увеличение уровня С-реактивного белка у первого пациента, то есть наличие субклинического воспаления. При этом у второго пациента идеальный уровень С-реактивного белка», — рассказывает Мария Бояринова.

Уровни витамина D также отличаются. Колоссальное снижение у первого пациента — 7,8 нмоль/л, практически нормальный уровень у второго — 30 нмоль/л.

«По состоянию артерий мы видим, что у первого пациента жесткость увеличена, а у второго пациента все показатели в норме», — говорит врач.

мужское ожирение причины
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Влияние генов

Судя по этим данным, кажется, что первый пациент имеет генетическую предрасположенность к ожирению. Но все оказалось наоборот.

«Ни один из пациентов не имеет генетической предрасположенности к сахарному диабету, — говорит кардиолог. — При этом у второго пациента — генетически обусловленный повышенный уровень глюкозы, генетическая предрасположенность к повышенному потреблению калорий и к ожирению (ген FTO)».

Кроме того, у второго пациента в генах заложена любовь к сладкому. И как оказалось, это именно он сладости ел каждый день — до шести чайных ложек чистого сахара. Однако диабет у него не развился, и от ожирения он не страдает.

Первый же пациент не имеет генетической предрасположенности к ожирению. На его уровень глюкозы гены также не влияли. Да и сладости он не любил даже до развития диабета. Единственное, что подвело, — это наличие гена TAS1R1. Это генетическая предрасположенность к повышенному потреблению калорийной и жирной пищи.

Во время первого обследования пациент № 1 признался, что ест красное мясо каждый день. Но спустя 10 лет из-за состояния здоровья позволяет себе красное мясо 1-2 раза в неделю.

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Что стало причиной ожирения и диабета?

Так почему же один человек с хорошим набором генов и без тяги к сладкому набрал вес и заработал диабет, а второй был предрасположен к ожирению, ел много сладкого, но сохранил вес в норме?

Для начала ученые сравнили прочие особенности в питании мужчин. Первый пациент спустя 10 лет практически ограничил употребление рыбы, а второй употреблял рыбу 1-2 раза в неделю, как и советуют врачи. Кроме того, первый пациент употреблял молочные и кисломолочные продукты от силы два раза в неделю, а второй пациент — постоянно. При этом оба мужчины сообщили, что едят овощи и фрукты каждый день.

Далее исследователи сравнили образ жизни пациентов. Оба имеют сидячую работу, мало ходят. Но пациент № 1 курил 38 лет, ложился спать за полночь и совсем не занимался спортом. Пациент № 2 не курил, ложился спать в 10 вечера и 4 раза в неделю получал интенсивную физическую нагрузку.

«Метаанализ 200 452 взрослых доказывает, что прирост жировой массы тела снижается на 30% у физически активных лиц с наличием гена FTO при сравнении с лицами, ведущими малоподвижный образ жизни, — объясняет Мария Бояринова. — Именно высокоинтенсивная физическая нагрузка может нивелировать негативное влияние гена предрасположенности к ожирению».

Врач приходит к выводу, что генетика, конечно, важна, но образ жизни способен куда больше влиять на метаболическое здоровье человека.

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Удаленный аппендикс как фактор риска

Кто-то считает, что аппендикс — бесполезный орган. Однако его отсутствие также способно повлиять на развитие ожирения и диабета. Так, возможно, и случилось с пациентом № 1, которому спустя некоторое время после первого обследования удалили аппендикс.

«Исследования показали, что у людей, перенесших аппендэктомию, более низкое разнообразие микробиоты, что может являться метаболическим фактором риска, — говорит Мария Бояринова. — Аппендикс представляет собой „отсек“, хорошо подходящий для поддержания полезных микроорганизмов. После удаления аппендикса снижается содержание бактерий Odoribacter и Butyricimonas, производящих бутират и участвующих в регуляции уровня инсулина. Если же их количества достаточно, это положительно влияет на метаболизм глюкозы».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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