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Исследование: с возрастом и при лишнем весе сложнее получить витамин D от солнца

Ученые приходят к выводу: некоторым категориям населения трудно достичь оптимального уровня витамина под воздействием солнечного ультрафиолета.

25 мая 2024Обсудить
витамин D от солнца как получить
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Врачи советуют принимать витамин D в осенне-зимний период. А летом наш организм умеет вырабатывать этот витамин самостоятельно. Под воздействием ультрафиолетового излучения солнца витамин D синтезируется в коже.

Однако не для всех этот способ одинаково эффективен. На кожный синтез влияет множество факторов, включая интенсивность солнечного света и тон кожи. Так, согласно одному исследованию, дефицит витамина D среди темнокожих людей, живущих в Европе, в 3-71 раз выше, чем среди представителей белой расы. Все дело в пигменте, который ограничивает свет, проникающий в кожу.

Но есть и другие причины, почему витамин D плохо вырабатывается на солнце.

«Возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), уровень холестерина и прием добавок витамина D существенно влияют на то, как люди реагируют на ультрафиолетовое излучение, — говорят ученые из Тринити-колледжа в Дублине. — Например, по мере увеличения ИМТ и возраста количество витамина D, вырабатываемого в ответ на УФ-излучение, уменьшается».

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные полумиллиона добровольцев из Соединенного Королевства. Они также заключили, что ультрафиолетовое излучение окружающей среды — важнейшее условие, определяющее уровень витамина D даже в Великобритании.

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По данным других исследований, то количество витамина D, которое вырабатывается под воздействием солнечных лучей, на 80–100% удовлетворяет потребности организма. Поэтому солнечный свет — наиболее важный естественный источник витамина D для многих людей.

«Мы считаем, что наши результаты имеют важное значение для разработки индивидуальных рекомендаций по добавлению витамина D. Наше исследование подчеркивает необходимость отойти от универсального подхода к персонализированным стратегиям оптимизации уровня витамина D», — говорит профессор Лина Згага, доцент кафедры эпидемиологии кафедры общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи медицинского факультета Тринити-колледжа.

Авторы исследования надеются, что их работа внесет свой вклад в бесконечные дискуссии о рекомендациях по добавлению витамина D.

Между тем доктор Александр Шишонин объяснил, как лишний вес может стать причиной дефицита витамина.

«Витамин D — жирорастворимый, а это значит, что он не выводится из организма с мочой и потом, как водорастворимые витамины, — говорит врач. — Его избыток откладывается и хранится в жировых тканях. Поэтому лишний вес мешает высвобождению витамина, „закрепляя“ его в жировой ткани».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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