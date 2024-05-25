Исследование: с возрастом и при лишнем весе сложнее получить витамин D от солнца

«Витамин D — жирорастворимый, а это значит, что он не выводится из организма с мочой и потом, как водорастворимые витамины, — говорит врач. — Его избыток откладывается и хранится в жировых тканях. Поэтому лишний вес мешает высвобождению витамина, „закрепляя“ его в жировой ткани ».