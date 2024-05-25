Исследование: с возрастом и при лишнем весе сложнее получить витамин D от солнца

Врачи советуют принимать витамин D в осенне-зимний период. А летом наш организм умеет вырабатывать этот витамин самостоятельно. Под воздействием ультрафиолетового излучения солнца витамин D синтезируется в коже.
Однако не для всех этот способ одинаково эффективен. На кожный синтез влияет множество факторов, включая интенсивность солнечного света и тон кожи. Так, согласно одному
Но есть и другие причины, почему витамин D плохо вырабатывается на солнце.
«Возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), уровень холестерина и прием добавок витамина D существенно влияют на то, как люди реагируют на ультрафиолетовое излучение, —
К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные полумиллиона добровольцев из Соединенного Королевства. Они также заключили, что ультрафиолетовое излучение окружающей среды — важнейшее условие, определяющее уровень витамина D даже в Великобритании.
По данным других исследований, то количество витамина D, которое вырабатывается под воздействием солнечных лучей, на 80–100% удовлетворяет потребности организма. Поэтому солнечный свет — наиболее важный естественный источник витамина D для многих людей.
«Мы считаем, что наши результаты имеют важное значение для разработки индивидуальных рекомендаций по добавлению витамина D. Наше исследование подчеркивает необходимость отойти от универсального подхода к персонализированным стратегиям оптимизации уровня витамина D», — говорит профессор Лина Згага, доцент кафедры эпидемиологии кафедры общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи медицинского факультета Тринити-колледжа.
Авторы исследования надеются, что их работа внесет свой вклад в бесконечные дискуссии о рекомендациях по добавлению витамина D.
Между тем доктор Александр Шишонин объяснил, как лишний вес может стать причиной дефицита витамина.
«Витамин D — жирорастворимый, а это значит, что он не выводится из организма с мочой и потом, как водорастворимые витамины, — говорит врач. — Его избыток откладывается и хранится в жировых тканях. Поэтому лишний вес мешает высвобождению витамина, „закрепляя“ его в жировой ткани».