Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Доктор Шишонин рассказал, как лишний вес сказывается на дефиците витамина D

Оказывается, просто изменив свой образ жизни, можно повысить уровень этого важного витамина естественным путем. А вот увлекаться различными добавками и БАДами врачи крайне не советуют.

12 января 2024
лишний вес и витамин D
Источник:

iStock

Сейчас постоянно говорят о том, как важно поддерживать необходимое содержание витамина D в организме. В кругах врачей даже появилось понятие «Д-доктор». Это врач, который всегда начинает лечение с коррекции уровня витаминов, особенно витамина D, и микроэлементов.

Но в противовес «Д-докторам» другие врачи призывают быть крайне осторожными с добавками и витаминными комплексами, тем более что тот же витамин D можно получить естественным путем.

Александр Шишонин
Медицина

Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»

«Передозировка витамином D страшнее его недостатка, — говорит доктор Александр Шишонин. — Происходит отложение избыточного количества кальция в мягких тканях, в том числе в головном мозге, печени, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах. Эти отложения могут привести к венозному или артериальному тромбозу и даже тромбоэмболии легочной артерии, которая заканчивается инсультом или инфарктом. Причем ее частота растет». 

Симптомы передозировки витамина D: тошнота, рвота, зуд кожи, головная и глазная боль, диарея и частое мочеиспускание. Однако, по словам врача, признаки проявляются не сразу.

«Человек почувствует симптомы позже, когда уже отложится много кальция, — предупреждает Шишонин. — Причем даже после отмены витамина отложившийся кальций уже не рассосется».

Поэтому эксперт очень не советует принимать «для профилактики», бесконтрольно добавки витамина D. Только после сдачи анализа.

Более того, по словам доктора, можно не зацикливаться на витамине D, если вы соблюдаете эти три правила.

1. Сбалансированное питание

«Когда организм получает витамина D с пищей, он не всасывает лишнего из кишечника», — говорит эксперт.

Чтобы восполнить суточную дозу витамина, доктор советует налегать на сельдь (в 100 г — 244-1676 МЕ), лосось (200-800 МЕ), скумбрию (304-405 МЕ), печень (до 50 МЕ) и мясо (13 МЕ). Кроме того, много витамина D в сметане (50 МЕ), сливочном масле (до 35 МЕ) и яичном желтке (25 МЕ).

Читайте также

Но витамин D не усваивается без витамина К2, который содержится в овощах, особенно в брокколи, а также в шпинате, говядине и молочных продуктах.

2. Следите за весом

Лишний вес — еще одна причина, почему появляется дефицит витамина.

«Витамин D — жирорастворимый, а это значит, что он не выводится из организма с мочой и потом, как водорастворимые витамины, — объясняет доктор. — Его избыток откладывается и хранится в жировых тканях. Поэтому лишний вес мешает высвобождению витамина, „закрепляя“ его в жировой ткани».

3. Физическая нагрузка минимум 15 минут в день

«При соблюдении этого условия витамин D у вас не снизится, даже если вы будете неделю голодать», — уверяет Шишонин.

А нагружать себя нужно так, чтобы пульс повышался.

«Активные регулярные физические упражнения помогают „добывать“ запасенный ранее витамин, восполняя его недостаток», — говорит эксперт.

Автор текста:Ксения Воронежцева
Материалы по теме
Правильное питание