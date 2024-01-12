Доктор Шишонин рассказал, как лишний вес сказывается на дефиците витамина D

Сейчас постоянно говорят о том, как важно поддерживать необходимое содержание витамина D в организме. В кругах врачей даже появилось понятие «Д-доктор». Это врач, который всегда начинает лечение с коррекции уровня витаминов, особенно витамина D, и микроэлементов.
Но в противовес «Д-докторам» другие врачи призывают быть крайне осторожными с добавками и витаминными комплексами, тем более что тот же витамин D можно получить естественным путем.
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»Личный сайт
«Передозировка витамином D страшнее его недостатка, —
Симптомы передозировки витамина D: тошнота, рвота, зуд кожи, головная и глазная боль, диарея и частое мочеиспускание. Однако, по словам врача, признаки проявляются не сразу.
«Человек почувствует симптомы позже, когда уже отложится много кальция, — предупреждает Шишонин. — Причем даже после отмены витамина отложившийся кальций уже не рассосется».
Поэтому эксперт очень не советует принимать «для профилактики», бесконтрольно добавки витамина D. Только после сдачи анализа.
Более того, по словам доктора, можно не зацикливаться на витамине D, если вы соблюдаете эти три правила.
1. Сбалансированное питание
«Когда организм получает витамина D с пищей, он не всасывает лишнего из кишечника», — говорит эксперт.
Чтобы восполнить суточную дозу витамина, доктор советует налегать на сельдь (в 100 г — 244-1676 МЕ), лосось (200-800 МЕ), скумбрию (304-405 МЕ), печень (до 50 МЕ) и мясо (13 МЕ). Кроме того, много витамина D в сметане (50 МЕ), сливочном масле (до 35 МЕ) и яичном желтке (25 МЕ).
Но витамин D не усваивается без витамина К2, который содержится в овощах, особенно в брокколи, а также в шпинате, говядине и молочных продуктах.
2. Следите за весом
Лишний вес — еще одна причина, почему появляется дефицит витамина.
«Витамин D — жирорастворимый, а это значит, что он не выводится из организма с мочой и потом, как водорастворимые витамины, — объясняет доктор. — Его избыток откладывается и хранится в жировых тканях. Поэтому лишний вес мешает высвобождению витамина, „закрепляя“ его в жировой ткани».
3. Физическая нагрузка минимум 15 минут в день
«При соблюдении этого условия витамин D у вас не снизится, даже если вы будете неделю голодать», — уверяет Шишонин.
А нагружать себя нужно так, чтобы пульс повышался.
«Активные регулярные физические упражнения помогают „добывать“ запасенный ранее витамин, восполняя его недостаток», — говорит эксперт.