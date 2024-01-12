Доктор Шишонин рассказал, как лишний вес сказывается на дефиците витамина D

« Передозировка витамином D страшнее его недостатка , — говорит доктор Александр Шишонин. — Происходит отложение избыточного количества кальция в мягких тканях, в том числе в головном мозге, печени, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах. Эти отложения могут привести к венозному или артериальному тромбозу и даже тромбоэмболии легочной артерии, которая заканчивается инсультом или инфарктом. Причем ее частота растет».