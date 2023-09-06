Опять мать виновата? Генетик Артемьева ответила, передается ли полнота по наследству

Бабушка страдала ожирением, мама борется с лишним весом, неужели и дочке грозит та же участь? Ведь передаются же по наследству различные болезни. Может, и с полнотой все работает по тому же принципу?
Врач-диетолог, генетик, терапевт многопрофильной клиники «Омниус», к.м.н.
«На своих приемах я часто слышу фразу от пациентов с избыточным весом: „У меня плохая генетика“. Верно ли это выражение? И виновата ли только генетика в наборе веса человека? На самом деле нет, — отвечает генетик Наталья Артемьева. — По мнению экспертов, ожирение, как и избыточный вес, — это сложный многофакторный процесс».
Человек рождается с определенным набором генов, которые наследует от своих родителей. Однако роль генетики отнюдь не самая главная причина в развитии ожирения и лишнего веса.
«Ведущую роль в наборе веса определяют эпигенетические факторы: микробиота матери будущего ребенка, ее лишний вес во время беременности, ее питание при кормлении грудью, культура питания самого ребенка и далее взрослого (количество и качество употребляемых продуктов), физическая активность, вредные привычки, стрессовые условия на работе и окружающая среда», — говорит наш эксперт.
Врач подчеркивает, что роль генетики при предрасположенности к полноте доказана рядом научных исследований.
«Отдельные гены и генетические вариации могут влиять на метаболические процессы: аппетит, насыщение, скорость обмена веществ, предрасположенность к дефицитам, что в свою очередь может повлиять на склонность к полноте», — рассказывает Наталья Артемьева.
Кроме того, есть ряд сложных генетических болезней, где ожирение возникает вследствие генетических дефектов или хромосомных аномалий в нескольких генах и может быть аутосомным (не связанным с половыми хромосомами) или X-связанным. Например, синдром Прадера — Вилли».
Если же мы рассматриваем среднестатистического человека с предрасположенностью к полноте, то часть причин может быть скрыта в генах.
Ген FTO кодирует белок, который является регулятором процесса липолиза. При мутации этого гена нарушается контроль аппетита и отсутствует чувство насыщения после еды. У таких пациентов в анамнезе компульсивное неконтролируемое переедание.
Ген FABP2 кодирует белок, связывающий жирные кислоты в кишечнике. Мутации гена ассоциированы с увеличением риска развития абдоминального ожирения с повышением уровней холестерина, триглицеридов, инсулина и сахара в крови.
Специалисты все больше приходят к выводу, что рычаг для управления весом не генетика, а эпигенетика — наука, которая изучает, как наше поведение и окружающая среда влияют на работу генов.
«Эпигенетические процессы — это прямые наследственные изменения экспрессии генов без каких-либо нарушений в последовательности ДНК», — объясняет генетик.
Почему у полных матерей рождаются упитанные дети?
Микробиота будущего ребенка закладывается внутриутробно и зависит напрямую от матери и ее образа жизни, питания и привычек.
«Микробиота — совокупность микроорганизмов, которые населяют наш организм и могут играть роль в развитии ожирения», — говорит эксперт. — По данным последних исследований, у пациенток, которые вынашивали беременность при изначально избыточной массе тела, в микробиоте ребенка преобладало большее количество патогенных микроорганизмов, таких как Staphylococcus_spp, Enterobateriaceae, Corinobacteriia. При этом, ускорение набора веса малыша начиналось с 6 месяцев, с момента введения прикорма».
Чтобы у будущего ребенка не было проблем с весом, перед планированием беременности супружеская пара должна заблаговременно позаботиться о нормализации микробиоты и снижении веса, советует врач.
«Сбалансированное питание, здоровая микробиота, отсутствие дефицитов и физическая активность — определяющие факторы в снижении веса, — подчеркивает генетик. — Кроме того, это позволяет продлить молодость и обеспечить себе здоровое долголетие».