Опять мать виновата? Генетик Артемьева ответила, передается ли полнота по наследству

«На своих приемах я часто слышу фразу от пациентов с избыточным весом: „У меня плохая генетика“. Верно ли это выражение? И виновата ли только генетика в наборе веса человека? На самом деле нет, — отвечает генетик Наталья Артемьева. — По мнению экспертов, ожирение, как и избыточный вес, — это сложный многофакторный процесс».