Целебный напиток из советского прошлого, который снижает вес и помогает при гастрите

Кисель — популярный напиток из сахара, крахмала, ягодного морса или сока. Витаминно-минеральный состав его зависит от рецептуры. Классический рецепт киселя требует добавления зерен овса, в которых содержатся витамины группы B, магний, калий и фосфор. В ягодном варианте напитка этих веществ будет меньше, зато он станет отличным источником витамина С. А чем еще может быть полезен кисель?
Гастроэнтеролог, терапевт, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Снижает кислотность желудка
«Чаще всего врачи рекомендуют пить несладкий кисель при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вязкая структура напитка особенно подходит пациентам с гастритами и язвами, — говорит гастроэнтеролог Елена Манило. — Кисель снижает кислотность желудка, обволакивает и успокаивает раздраженную слизистую, снимает неприятные симптомы. Напиток обеспечивает быстрое и продолжительное чувство насыщения. Этот момент также важен для тех, кто вынужден соблюдать лечебную диету при обострении заболеваний пищеварительной системы».
Нормализует микрофлору кишечника
Врач советует включать кисель в рацион при дисбактериозе — нарушении микрофлоры кишечника. Этот напиток помогает снизить активность патогенных микроорганизмов и ускоряет рост «хороших» бактерий.
«Такой способности кисель обязан картофельному или кукурузному крахмалу — природному пребиотику, — объясняет Елена Манило. — Это вещество стимулирует размножение в кишечнике полезных бифидо- и лактобактерий. Кисель нормализует микрофлору кишечника, а также является отличным средством профилактики запоров и диареи. Но при условии, что вы пьете его регулярно».
Защищает сосуды
Подходит целебный кисель и для людей с высоким уровнем холестерина.
«Крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и тем самым снижает уровень холестерина в крови, — комментирует врач. — Так что напиток подойдет и для профилактики атеросклероза».
Снижает вес
Отличная новость для желающих похудеть: кисель помогает сбросить лишний вес.
«Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. По некоторым данным, употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи», — говорит гастроэнтеролог.
Действует как антиоксидант
Еще одно целебное свойство киселя: он снижает риск развития рака. Но опять же употреблять напиток нужно регулярно.
«В состав крахмала входит ряд биологических соединений с антиоксидантными свойствами, — объясняет Елена Манило. — Они защищают клетки от повреждения свободными радикалами, нейтрализуют воспалительные процессы в организме и снижают риски развития злокачественных опухолей».
Поддерживает суставы
Сегодня в продаже можно встретить готовые порошки для приготовления киселя, которые производители предлагают использовать для поддержки суставов. Однако следует понимать, что в состав таких напитков входят биологические добавки: глюкозамин, пектин, растительные экстракты. Основная польза в этом случае зависит именно от них, а не от киселя как такового.
«Домашний кисель влияет на суставы лишь косвенно, — говорит наш эксперт. — Причем в основном это касается киселя на овсе или других злаках, которые содержат полезные для суставной ткани микроэлементы».