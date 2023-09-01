Целебный напиток из советского прошлого, который снижает вес и помогает при гастрите

Кисель — популярный напиток из сахара, крахмала, ягодного морса или сока. Витаминно-минеральный состав его зависит от рецептуры. Классический рецепт киселя требует добавления зерен овса, в которых содержатся витамины группы B, магний, калий и фосфор. В ягодном варианте напитка этих веществ будет меньше, зато он станет отличным источником витамина С. А чем еще может быть полезен кисель?